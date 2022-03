Me gusta/no me gusta: pulgar arriba por cintura política, pulgar abajo por estar en un brete

Con la lógica de las redes sociales, este miércoles también hubo pulgar arriba para uno y pulgar abajo para otra, en la sección 'Me gusta/no me gusta' en Banda Ancha. Cada uno, por un motivo muy específico y circunstancial.

El pulgar arriba fue para el sindicalista Eduardo Cabello, quien hizo gala nuevamente de cintura política al quedar por el momento sin rivales para renovar su mandato al frente de la CGT Regional San Juan, cargo que ostenta desde el año 2008. Catorce años después, hubo ocasionales discrepancias internas pero el diputado siempre consiguió sostenerse.

Hoy es la tercera autoridad de la provincia. Reemplaza a Roberto Gattoni en la presidencia de la Cámara de Diputados cada vez que el vicegobernador debe quedar a cargo del Ejecutivo, porque viajó el gobernador Sergio Uñac. Si se viera erosionado su poder en la CGT, posiblemente eso tendría un efecto dominó en lo demás.

Por otro lado, el pulgar abajo fue esta vez para la ministra de Hacienda, Marisa López, a quien le toca transitar por un momento delicado e incómodo. Sabe de antemano que los tres sindicatos paritarios docentes, UDAP, UDA y AMET, llevan el rechazo a la oferta salarial presentada la semana pasada, y que le pedirán un mayor esfuerzo que el 40 por ciento y un primer desembolso mayor al 15 por ciento en marzo.

La ministra tendrá que reestructurar la oferta con los recursos asignados previamente porque, lo dijo Uñac este miércoles, 'el presupuesto es inelástico'. Los recursos son finitos. Mientras tanto, la inflación sigue apretando. Las bases presionan a las cúpulas sindicales y los dirigentes trasladan esa presión a la paritaria. López carga con esa enorme mochila.

Para conocer todos los detalles, mirá el video inserto en esta nota. Y no lo olvides: cada día en Banda Ancha, un nuevo 'Me gusta/no me gusta'.