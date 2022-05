Tejadato: madura otro conflicto judicial

El 'Tejadato' de este jueves 5 de mayo de 2022 llegó desde el ámbito de la oposición, en el marco del debate incipiente por el nuevo régimen electoral y frente a la posibilidad cierta de que un importante sector del oficialismo impulse un sistema de ley de lemas o de colectoras.

'Madura otro conflicto judicial', fue el título del 'Tejadato'. Otro, porque ya hay uno en curso, a través de los tres recursos que tiene en su despacho la jueza Adriana Tettamanti, que pretenden rescatar las PASO suprimidas por ley de la Legislatura el 16 de diciembre de 2021. Uno de esos tres recursos fue interpuesto por el protagonista de la fecha, el diputado nacional y cabeza de Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego.

Al menos dos dirigentes de Juntos por el Cambio, cada uno por separado, hicieron circular la misma observación, a modo de advertencia. Se trata de dos artículos de la Constitución Provincial, el 185 y el 244. El primero establece que el gobernador y el vice son elegidos directamente por los electores de la provincia a simple mayoría. Una redacción análoga propone el segundo artículo, aunque referido a los intendentes municipales.

Juntos por el Cambio está sugiriendo que aquello de 'voto directo' se contrapone con la sumatoria que prevé un régimen de lemas. Se presenta esta particularidad: un debate aún en abstracto, habida cuenta de que no hay un solo proyecto impreso en la Legislatura, sino simplemente versiones que circularon off the record.

En esta dinámica, la principal fuerza de oposición abrió el paraguas y anticipó una posible jugada judicial, otra más.