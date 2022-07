'Me gusta' para un referente cultural, 'no me gusta' para una jueza

Este miércoles 13 de julio volvió la sección 'Me Gusta/No me Gusta' a Banda Ancha. Con la lógica de las redes sociales, hubo pulgar arriba y pulgar abajo para un par de figuras del espectro de lo público por un hecho en particular. En esta ocasión el premio fue para el director del Auditorio Juan Victoria, Rolando García Gómez.

El reconocido músico sanjuanino logró poner en escena una majestuosa gala patria con motivo del Día de la Independencia, donde trajo a importantísimos artistas nacionales a tocar y cantar música cuyana, música sanjuanina. Esta defensa de la identidad cultural tiene un valor enorme que dejó la vara muy alta para los eventos que vendrán.

El apercibimiento en esta oportunidad fue para la jueza de Ejecución Penal, Lidia Reverendo, quien esta semana arrancó con una manifestación en la puerta de Tribunales -a pesar de la feria judicial- reclamando su renuncia, porque incurrió nuevamente en otorgar beneficios a femicidas.

La organización feminista Mumala organizó la movilización luego de que la jueza Reverendo beneficiara al femicida de Silvina Beatriz Gómez, Roberto Villaroel, como antes lo había hecho con el femicida de Cristina Olivares, Miguel Palma. Aunque la magistrada se haya ajustado a derecho, le imputan la falta de empatía con las víctimas, tratándose de hechos aberrantes de violencia de género.

Para conocer más detalles, mirá el video inserto en esta nota.