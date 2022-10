Juntos le sacan la silla a Patricia

El martes pasado en Paren las Rotativas el diputado Gustavo Usín no solamente admitió que tiene ganas de ser intendente de la Capital en algún momento -interesante blanqueo de aspiraciones frente a Rodolfo Colombo- sino que fue más allá. Terminó revelando una verdad incómoda para Juntos por el Cambio.

Usín dijo que él ya tomó posición frente a lo nacional y que su candidato presidencial favorito es Horacio Rodríguez Larreta. Para muchos será un tema menor. Tal vez extemporáneo por lo anticipado. Pero políticamente tiene un sentido profundo porque significa darle la espalda a Patricia Bullrich.

Esa disputa nacional, esa interna feroz del PRO en Juntos por el Cambio ya derrama en San Juan y es inocultable. El domingo pasado el diario Perfil reveló lo que aquí no había trascendido. Durante la semana hubo un encuentro virtual del macrismo, encabezado por Patricia. Fue áspero. Y no terminó bien.



En esa reunión el presidente del PRO local, Enzo Cornejo, le echó en cara a Bullrich que sus contactos en San Juan están conspirando. Que los denominados 'halcones' llegaron a denunciarlo por presunto enriquecimiento ilícito. Hacia afuera Cornejo jamás dijo nada al respecto, pero a puertas cerradas se desahogó. Bastó para encender la mecha y que explote todo.

Efectivamente el día que vino Rodríguez Larreta a San Juan el afiliado del PRO Mario Ortiz, uno de los disidentes de la conducción de Cornejo, denunció al presidente del partido ante la UFI de Delitos Especiales. Fue una bomba que terminó en el archivo porque los fiscales resolvieron que no había material ni siquiera para iniciar una investigación. Pero bastó para empañar la visita del Jefe de Gobierno Porteño a la provincia.

Cornejo rápidamente identificó a Ortiz con la pata de Pato. Es decir, con el ala dura de los halcones con la que viene manteniendo una fuerte disputa hace tiempo. Valga la reiterada aclaración: hacia afuera todo esto siempre se mantuvo en estricta reserva. Pero hacia adentro las tensiones y malestares ya se volvieron insostenibles.

Bastó el pataleo de Cornejo, según la crónica del diario Perfil, para que otro dirigente provincial pidiera directamente la cabeza de Patricia. Así, sin vueltas. Fue el presidente del PRO de La Rioja, Julio Saha. Acusó a Bullrich de estimular sectores disidentes que le meten ruido al armado orgánico en su distrito. Y llegó a plantear que la ex ministra de Seguridad tiene que dar un paso al costado. Le reclamó la renuncia a la conducción del PRO.



Cornejo no fue tan lejos, no le pidió a Bullrich que se aparte. Pero abrió la puerta a una rebelión interna que ya le está pasando factura a la líder de los halcones.

La predilección de Cornejo por Rodríguez Larreta es algo que también se ve venir desde hace tiempo. No es nuevo tampoco que Marcelo Orrego -a todas luces el candidato de Juntos por el Cambio en San Juan- tiene posición tomada. Que prefiere al Jefe de Gobierno Porteño. Que se entiende mejor con el estilo moderado. No quiere saber nada con el regreso de Mauricio Macri y, eventualmente, tampoco con la candidatura de Bullrich.

En este contexto trascendió que Patricia se entiende mucho mejor con otra pata del macrismo sanjuanino. Se reveló días atrás en un 'Tejadato' en Banda Ancha. La referencia de Bullrich en San Juan está identificada con la ex concejala de Capital Eugenia Raverta.

Sin haberse expuesto, Raverta es interlocutora directa de Patricia. La ex concejala también tiene un fuerte enfrentamiento con Cornejo, a quien acusó de malversar los aportes de la campaña de 2017 o de al menos no haberlos manejado con transparencia.

Es otro dato revelador de los puentes que Bullrich ha tendido con sectores disidentes, por fuera del PRO orgánico que lidera Cornejo. Son cada vez más los indicios de que la interna feroz de Juntos por el Cambio a nivel nacional hace tiempo empezó a filtrarse aquí en San Juan. Primero fue moderadamente, de modo invisible. Pero a esta altura del año resulta inocultable.

Los lazos de Bullrich que se debilitan con la mesa oficial de Juntos por el Cambio en San Juan, se fortalecen con la otra pata opositora de la provincia. Vía Raverta, la jefa de los halcones tiene un vínculo cada vez más aceitado con algunos referentes de Consenso Ischigualasto.

En el búnker dinosaurio conservan el lazo con Javier Milei. Nunca dejaron de reunirse en Buenos Aires con las segundas líneas del economista libertario, aún después de la seguidilla de declaraciones polémicas sobre la libre portación de armas y la comercialización de órganos. Incluso el líder de Cruzada Renovadora, Alfredo Avelín Nolléns, no le habría cerrado la puerta a una reconciliación.

Es conocida la afinidad de Bullrich y Milei en Buenos Aires. La jefa del PRO ha trabajado afanosamente en acercar posiciones, pero se encontró siempre con la resistencia de Rodríguez Larreta, de la UCR y del ARI-Coalición Cívica, que no quieren saber nada con el libertario.

En San Juan, en Consenso Ischigualasto, todos los días le encienden velas al acuerdo entre Bullrich y Milei, porque repentinamente les podría ofrecer una referencia nacional que no terminan de abrochar. Si Orrego y compañía se definen por Rodríguez Larreta como lo están haciendo, eso significa darle la espalda a Patricia. Entonces a ella la estarán esperando con los brazos abiertos del otro lado.

Que falta mucho para estas definiciones, está claro. Pero el calendario sigue corriendo. Y algunas posiciones parecen irreversibles. Parece que a Pato le están sacando la silla, mientras Horacio se queda con todo.



JAQUE MATE