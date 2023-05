Uñac dijo que el silencio de la Corte Suprema genera inseguridades 'hacia afuera'

El mandatario provincial se refirió al momento que vive en su gestión este 25 de mayo en medio de los actos por la fecha. Destacó que a pesar de todo hay motivos para festejar y lamentó que todavía no se exprese la Corte Suprema de Justicia sobre su candidatura a la reelección por las inseguridades que esto genera hacia afuera de la provincia y del país.

El Gobernador de la Provincia Sergio Uñac saludó en forma protocolar a quienes se dieron cita en el Salón Cruce de los Andes del Centro Cívico durante la mañana del 25 de mayo. En ese contexto hizo declaraciones al móvil de Canal 13.

Uno de los temas abordados tiene que ver con la demora en las definiciones sobre su candidatura a Gobernador que paraliza el calendario electoral por parte de la Corte de Justicia de la Nación.

"Mis ansiedades no es el problema, el problema son las inseguridades que genera hacia afuera, hacia los inversores, hacia el sector privado, la propia institucionalidad de la Provincia de San Juan", dijo el mandatario provincial. "Esperemos que se resuelva lo más pronto posible, esperemos que la Corte cualquier sea la decisión para bien o para mal, para unos o para otros. Para quienes impugnaron, para quienes no, para quienes todavía no nos podemos defender porque no nos notificaron, pero que tome una decisión que pase de la suspensión a la inhabilitación o la habilitación".