La tercera autoridad del Frente Renovador a nivel nacional salió de San Juan

Franco Aranda, actual Diputado Provincial del frente San Juan Vuelve, fue designado como la tercera autoridad nacional del Frente Renovador, su cargo es Secretario General de la fuerza política que lidera el ex candidato a Presidente Sergio Massa.

El político estuvo en el programa Banda Ancha y aseguró que es "Un orgullo, pero también una responsabilidad que tiene que ver con seguir trabajando por la fuerza política en todo el país".Aseguró que la fuerza política reflejó en el encuentro nacional donde se eligieron autoridades "Mucha renovación, gente de provincias y mujeres".

Respecto al líder creador de la fuerza dijo que "Sergio Massa es el líder político del Frente Renovador más allá de que esté la presidencia en manos de Diego Giulliani (Santa Fé)".

En cuanto al papel de la fuerza política destacó que "Nuestra idea es no poner palos en la rueda, presentar proyectos, hacer aportes, y lo que veamos que está mal vamos a hacer propuestas que creemos que son mejores”.

Respecto a la realidad política en la Argentina y el tratamiento del DNU o ley de Bases que propuso el gobierno de Javier Milei, Aranda sostuvo que "La política tiene que ver con acuerdos, son importantes para gobernar, el lugar son las cámaras de Diputados y Senadores y lo que se pueda sacar por ahí termina teniendo más sustento político que un DNU que terminó siendo una mezcolanza porque había temas importantes como otros que de necesidad y urgencia no tenían nada".

"Lo que se pueda sacar por ley es muy bueno" remarcó Aranda: “Para estar bien en democracia es necesario estar cómodo con los desacuerdos, y este gobierno no está cómodo con los desacuerdos”. "Aquí está faltando acuerdo", repitió.

En este sentido fue muy crítico con el manejo del sistema previsional y los conceptos del gobierno de MIlei sobre el tema: "Me preocupa que no se actualice el haber jubilatorio a la par de la inflación que hemos tenido en diciembre, enero y febrero". "Ya perdieron un montón, se licuaron los sueldos". Demostró su preocupación por el concepto actual sobre las moratorias jubilatorias.

"Los jubilados siempre terminan siendo un factor de ajuste y no es justo cuando sabemos la situación. Los medicamentos han aumentado un 70% en los últimos meses y la canasta del jubilado está ocupada en gran parte por los medicamentos", dijo Aranda.

Su relación con Orrego y Uñac:

El Diputado Provincial dijo en Banda Ancha que "Tengo buen diálogo con Orrego, siempre lo he tenido, intercambiamos opiniones, me parece interesante que a pesar de ser el gobernador es una persona que escucha, eso es importante".

"Con Uñac tengo relación, no hablo con él hace tiempo, hemos cruzado charla telefónica". "Todo político tiene que tener relación, aunque no coincidamos". "He tenido con las diferencias que han sido públicas y las sigo teniendo".