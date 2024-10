En las últimas ocho décadas algunos se han preguntado en San Juan si hubo sanjuaninos en aquella histórica movilización del 17 de octubre de 1945 en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, en torno a la figura política del entonces coronel Juan Domingo Perón.

A lo largo de estos años se han ido conociendo datos de aquel suceso y del testimonial protagonismo de nuestra provincia. Pero, mas allá de los diarios sanjuaninos de la época consultados para este análisis, hay una investigación realizada y publicada por la magister Cristian Espejo, quien además y junto a la magister Claudia Ciani realizó hace diez años un ciclo denominado “Historia del peronismo en San Juan”, organizado por el gremio UPCN, con gran participación de público, sobre todo de profesores y alumnos universitarios. Aquel momento histórico del país y del que hoy se recuerda un aniversario, comenzó con la orden de detención del citado coronel Perón, entonces vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, efectuada el 12 de octubre de 1945 por el presidente de facto de la Nación, Edelmiro J. Farrel, y practicada por el general Eduardo Avalos.

Quien sería en menos de un año después presidente de la Nación, elegido por el 53,71 por ciento de los argentinos, fue detenido en su departamento de la calle Posadas de Capital Federal y trasladado a la Isla Martín García, en el limite con la República del Uruguay, donde solían dejar cautivos a políticos y otros personajes perseguidos por la policía y de la que se ocupó hasta Domingo F. Sarmiento en 1850 cuando se le ocurrió proponer la fundación de “Argiropolis” en la zona de la isla para lograr “la pacificación permanente del Rio de la Plata”. Pero desde 1896 fue convertida en Penal Naval y en el siglo XX esta isla se hizo popular como lugar de detención de primeras figuras de la política argentina, como los ex presidentes Hipólito Yrigoyen, Arturo Frondizi y, como queda dicho, el vicepresidente de facto Juan Perón en 1945, entre otros personajes relevantes de la política argentina.

Con Perón detenido allí, al día siguiente, el 16 de octubre, trabajadores de todo el país dispusieron una “alerta permanente”, mientras el propio Comité Confederal de la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió declarar una huelga general para el día 18 de octubre, pidiendo en primer lugar la inmediata liberación de Perón, que, no obstante, no llegó a ser una movilización nacional, destacando sobre todo las concentraciones populares en Rosario, La Plata, Córdoba y Tucumán. Todo tenia una explicación, aunque no dejó de sorprender al gobierno militar y al propio presidente Farrel. La labor del coronel Perón desde la secretaria de Trabajo y Previsión, y con énfasis desde la vicepresidencia de la Nación, se encaminó esencialmente a la creación de beneficios para los trabajadores argentinos como el Estatuto del Peón, mejoras salariales, reconocimientos de sindicatos creación de tribunales laborales y vacaciones pagas, entre otros aportes.

Así, la CGT esgrimió como motivo del paro el llamado a elecciones general en el país de manera inmediata y, naturalmente, con Perón detenido, el mantenimiento de las conquistas obreras y la libertad de los presos políticos. Así, el 17 de octubre de 1945 amaneció movilizado en la Capital Federal y partidos bonaerenses como Barracas, Parque Patricios, La Boca y barrios populares del oeste capitalino, destacando entre otros dirigentes Cipriano Reyes, que sería protagonista de aquel día. La movilización crecía dirigiéndose a la plaza de Mayo y en esa multitud junto al importante grupo de dirigentes sindicales estaban los sanjuaninos Ramón Washington Tejada, presidente de la Federación Obrera Sanjuanina (luego CGT sanjuanina) que llegó a ser un dirigente muy apreciado por Eva Perón, y el máximo gremialista del Sindicato del Comercio de apellido Bregante.

Aquel masivo pedido popular, puso el sello al papel protagónico de la clase obrera en la historia argentina y terminó definiendo a ese 17 de octubre como Día de la Lealtad hacia Perón. Y si bien en San Juan no pasó nada ese día, al siguiente, el 18 de octubre y según el diario local “Tribuna”, fue muy importante la movilización y “un grupo de manifestantes obligó a los conductores y ocupantes de un ómnibus de la Línea 8 a abandonar el coche para que se haga efectivo el paro dispuesto ayer por organismos obreros locales con motivo de los acontecimientos políticos producidos en estos últimos días”. El diario muestra una elocuente foto de lo sucedido en calle Mitre y Mendoza y aclara que se “repite en otros puntos de la Ciudad”.

Entre los organizadores de la movilización, junto a los trabajadores había también alumnos del Colegio Nacional “Pablo Cabrera”. Los manifestantes llegaron hasta la Casa de Gobierno donde se encontraba el entonces interventor Humberto Sosa Molina, para expresar la reivindicación a Perón. Curiosamente Sosa Molina ocuparía un importante cargo nacional al año siguiente bajo la presidencia de Perón.

Autor: Luis Eduardo Meglioli.

Fuentes: Diario “Tribuna”, 17, 18 y 19 de octubre de 1945, Biblioteca Franklin; “El surgimiento del peronismo en San Juan 1943/1946”, Espejo, Cristian, FFHA- UNSJ.