El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, reiteró su llamado a la unidad dentro del Partido Justicialista (PJ), en un momento clave previo a la presentación de listas para la conducción partidaria. Aclaró que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, no es su candidato y reafirmó su rechazo a una confrontación interna. Sin mencionarlos directamente, Kicillof también lanzó críticas hacia La Cámpora, haciendo hincapié en las tensiones que existen dentro del peronismo bonaerense.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, Kicillof cuestionó duramente la gestión del presidente electo, Javier Milei, pero también señaló: "Milei no ganó por accidente; es presidente luego de que el peronismo hiciera un gobierno nacional que no cumplió con las expectativas. No solo sufrimos una dura derrota a nivel nacional sino también en muchas provincias. Evidentemente algo no anda bien".

El mandatario provincial también dejó en claro su postura frente a las internas del PJ: “Desde que se apartó a Alberto Fernández, repetí en público y en privado que no me interesa disputar la interna del PJ ni directa ni indirectamente”. Además, expresó su preocupación por cómo la derecha está aprovechando las disputas internas dentro del peronismo: "A horas del cierre, vuelvo a expresar mi voluntad: ¡unidad, unidad respetuosa, unidad peronista!".

Kicillof insistió en que Quintela no es su candidato, aunque destacó su labor frente a las políticas de Milei: “Quintela es un gobernador y un dirigente que viene enfrentando, con un coraje que no abunda, las políticas de Milei desde una provincia alejada de los medios y las redes porteñas. Es un error pensar que se trata de un dirigente al que yo ‘subo o bajo’, pero sobre todo es un gran error atacarlo".

Asimismo, el gobernador bonaerense expresó su malestar con aquellos que fomentan divisiones dentro del espacio político: “No quiero ni puedo estimular peleas entre compañeros, pero tampoco puedo convalidar el mecanismo equivocado de que cualquier diferencia o crítica desate el disciplinamiento. La única pelea en la que todos los días pongo cuerpo y alma es la pelea contra Milei y sus políticas de exclusión y crueldad”.

En un mensaje dirigido indirectamente a La Cámpora, Kicillof señaló: “Últimamente sectores de nuestra fuerza política, con quienes a veces tengo diferencias pero también un recorrido común, afecto y coincidencias, han decidido criticarme mucho y acompañarme poco. Sinceramente, me cuesta entenderlo, pero no tuve ni tengo la necesidad de agredir a nadie para expresar el reclamo de un mayor respaldo al gobierno provincial”.

Finalmente, el gobernador cerró su mensaje con un pedido enfático de unidad: "Por favor, encontremos la unidad y dejemos de reproducir metodologías y conductas que nos trajeron hasta acá. Que nadie espere de mí que libre una guerra interna, la historia no nos lo perdonaría y el futuro tampoco. Cristina está en el corazón del pueblo, también en el mío, y no tengo que rendir examen de ese sentimiento".