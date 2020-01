Duro momento: Su beba necesita un trasplante y se quedó sin trabajo

Oscar Ortiz, contó el duro momento que atraviesa su beba de cinco meses, quien se encuentra internada en el hospital Rawson y necesita con urgencia un trasplante de riñón. Además, él se quedó sin trabajo y necesita ayuda para acondicionar su vivienda para conseguir la internación domiciliaria.

“Mi hija necesita un trasplante de riñón porque tiene problemas renales y está media complicada por los pulmones que no se le han desarrollado bien. Está teniendo muchos problemas con la presión al no funcionarle muy bien los riñones, le está afectando la salud. Está muy grave porque está en riesgo que le saquen el riñón y sea sometida a diálisis a diario que no la podrá soportar”, conto el papá.

Oscar, contó que la beba “nació con buen peso, nació ochomesina y la tuvieron que sacar antes porque el embarazo venia complicado”.

Ahora, Oscar Ortiz y su mujer pasan os días en el hospital acompañando a su hija en este duro momento.

“Estamos peleando por la internación domiciliaria y necesitamos materiales para la casa. Necesitamos arreglar el baño, acondicionar la pieza de la beba para que nos den la domiciliaria”, comentó.

Además, el padre de la pequeña, contó que se quedó sin trabajo. “Yo no tengo trabajo y estamos con muchos gastos. Hace como 3 meses que me quede sin trabajo. Estaba trabajando en una casa de comidas y al no poder ir, y tener que esta r en el hospital se me complicaba”, dijo.

El papá, contó que tienen dos chicos más y son oriundos de Villa Krause. Para colaborar con la familia Ortiz, comunicarse al 2646298036 (Oscar Ortiz).