Mito o realidad: ¿existe un grupo sanguíneo con más riesgo de contagio?

En las últimas semanas varios medios comenzaron a asegurar que existía un grupo sanguíneo más vulnerable frente al Covid-19 y otro que era más resistente a este virus. Acerca de esto Alfredo Laplagne, titular del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), expresó en comunicación con Canal 13 que él no ha visto ninguna bibliografía que avale esta afirmación.

A lo largo de las últimas semanas en varios portales se mencionó que existían personas que eran más propensas a contagiarse de coronavirus debido a su grupo sanguíneo. Por el contrario se aseguraba que existían otros ciudadanos que por su tipo de sangre eran muchos más resistentes frente a este virus, por lo que se contagiaban en menor medida.

Para conocer si esta afirmación es real o un engaño Canal 13 se comunicó con el titular del Instituto Provincial de Hemoterapia, el doctor Alfredo Laplagne. Consultado acerca de esto la autoridad mencionó que en su caso no ha tenido acceso a ningún estudio que demuestre la veracidad de esta condición.

"Yo no he leído ninguna bibliografía científica que avale o desmienta esto. Personalmente no he visto nada al respecto que lo avale o certifique", sentenció Laplagne. Esto da a entender que por el momento no existe ningún estudio que confirme al 100% esta creencia que se ha vuelto tan popular recientemente.