El reclamo en medio del dolor por la muerte de Melani: 'Queremos respuestas'

"Queremos respuestas, que alguién de la clínica a Santa Clara nos dé la cara. Le pedimos al director que nos dé una respuesta y el guardia nos dio a entender que voy a tener que seguir esperando porque no va a salir nadie", dijo Mónica Castañón, tía de Melani Castro ante las cámaras de Canal 13. La mujer expresó que los padres de la chica están totalmente destrozados y sin consuelo tras la muerte de la joven que murió sin recibir atención médica en la Clínica Santa Clara, según la denuncia presentada por su familia.

"Mi hermana está pasando un dolor muy grande. Está empastillada con una depresión encima, yo no puedo mirar a los ojos a mi cuñado es un dolor muy grande lo que estamos sintiendo. El abandono en persona que le hicieron a Melani desde la clínica no tiene nombre", señaló la mujer. Es que según su familia, la adolescente no fue atendida luego de esperar unas 12 horas en la Clínica Santa Clara.

Es por ello que en la mañana de este jueves familiares y amigos se concentraron en la puerta de la Clínica Santa Clara para pedir justicia. Cabe destacar que por esta causa se abrió una investigación por "Abandono de Persona". En ese sentido Castañón explicó que ya se presentaron los cargos para conseguir la exhumación de cuerpo para poder llevar a Melani a un nicho porque ella no murió de Covid 19 o sospechosa de Covid 19 como habían puesto en su certificado de defunción.

"Noelia Fernández es la forense que al parecer ese día no quería trabajar. Puso que era sospechosa de Covid 19 por paro cardiorespiratorio. Noelia ¿por qué nos hiciste esto, por qué nos causaste tanto dolor a la familia que no pudimos despedirla como se lo merecía?", dijo entre lágrimas la tía de la adolescente.

Al mismo tiempo indicó que la mamá de Melani Castro le había manifestado a la forense que no le pusiera que había muerto como sospechosa de Covid 19, porque no tenía síntomas, sino que estaba con dolores de ovarios y un pico de fiebre. "Si le hubiesen hecho una autopsia, hoy sabríamos el motivo su muerte. Han hecho todo mal desde un principio", se lamentó Mónica Castañón.

Luego contó que la abogada defensora del caso pidió las cámaras de la Clínica Santa Clara para poder demostrar las horas de abandono que sufrió su sobrina antes de partir. "Si se hubiese actuado a tiempo quizás Melani estaría viva. Si la hubiese auxiliado el patrullero que llamalos o la ambulancia hubiese llegado a tiempo le podrían haber ayudado", relató la mujer.

Por último volvió a expresar una vez más el pedido de justicia para esclarecer las condiciones en las que falleció su sobrina. "Mis sobrinas están muy mal. Vieron a su hermana tirada 7 horas en el piso porque no la iban a buscar para auxiliarla, es muy grande el dolor que estamos sintiendo", concluyó.