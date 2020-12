El drama judicial de los Salmuni: es hija única y no la dejan ver a su mamá

Alejandra Salmuni, única hija del matrimonio propietario de la famosa colchonería de San Juan, reveló la espantosa situación que esta viviendo actualmente. Denunció que hace más de cuatro meses que el contador de la empresa, no le permite ver a su propia madre. Este hombre le habría dicho que solamente con una orden judicial podrá tener contacto con ella, por lo que tomó la decisión de realizar una presentación ante la Justicia Civil y la Justicia Penal sobre este tema.

Una de las familias colchoneras más populares de la provincia, esta atravesando una tensa situación. Alejandra Salmuni eligió la cámara de Canal 13 para revelar el calvario que ha estado viviendo durante el último tiempo. La mujer contó que tanto el contador actual de la colchonería como los demás empleados, no la dejan ver a su propia madre que tiene 88 años de edad.

"Yo lo que pido es la curatela de mi mamá, quiero estar con ella. Esta persona, Diego Salinas, y todos los empelados de ahí no me permiten el ingreso para ver a mi mamá. El motivo no lo se. Me dicen que tengo que ir con una orden judicial para poder verla. Con agresiones, tratándome de ladrona y hasta agrediéndome verbalmente frente de un oficial no me permiten cuidarla", reveló.

Lo más complicado de este asunto es que la madre de Alejandra tiene 88 años y vive sola, solamente es controlada por los trabajadores cuando se encuentra dentro del local comercial. Si bien a la hija de esta adulta mayor le dijeron que una enfermera la cuidaba las 24 horas, cada vez que ella fue a visitarla antes del conflicto esta supuesta "cuidadora" nunca estaba presente.

"Hace ya cuatro meses que no me puedo ni acercar a mi madre, no me dejan entrar al negocio. Antes me permitían ir y estar con ella, bajo la observación de ellos. Cuando comencé a decirles que yo quería cuidarla, me dijeron que tenía que tener una orden judicial, después vinieron las agresiones y después ya no pude acercarme más a ella. Estamos esperando la orden del juez", recordó.

Siguiendo en la misma línea Jorge Vázquez, pareja de la afectada, contó que el próximo 15 de diciembre tienen una audiencia en el Juzgado de Familia con el Dr. De La Torre. Para ese encuentro están citadas ambas partes, para que puedan presentar todas las pruebas que tengan disponibles.

"Eso es lo que tenemos en la parte civil. Hace dos semanas hemos presentado una denuncia penal en contra de esta gente por estafa, porque no veíamos respuesta en lo civil. Tenemos videos y denuncias. Tenemos todo registrado y presentado ante la Justicia para que ellos vean cual es el fin de esta gente", expresó Vázquez refiriéndose a la presentación que realizaron ante el Primer Juzgado de Instrucción, a cargo de la Dr. Ana Guerrero.

Finalmente los denunciantes mencionaron que tanto Diego Salinas, actual contador de la empresa Salmuni, como su mujer aprovecharon que Alejandra no estaba en la provincia por problemas personales para crear una asociación. Estas personas no hicieron parte a la propietaria de la colchonería.

"Han hecho una asociación. 'Cacho Salmuni S.R.L y Compañía' donde la madre no es partícipe de la empresa. Esta gente ha hecho donaciones de propiedades y vehículos. Todo a la asociación que ellos manejan. Esta mujer de 88 años duerme en un colchón de cuero, es la dueña de la colchonería. Nosotros tratamos de que lo que vemos lo vean los demás, que se haga justicia como tiene que ser", sentenció el hombre.