Conmovedor: vivía en la calle, brindó ayuda a un hotel y le dieron trabajo

El Hotel San Francisco es uno de los edificios que voluntariamente se sumó al listado del Ministerio de Turismo y Cultura para que los sanjuaninos que lleguen de otras provincias o países realicen la cuarentena obligatoria. También desde el Ministerio de Desarrollo Humano envían a personas en situación de calle o víctimas de violencia de género para que se hospeden allí en este momento.

Darío Guevara (33 años) es una de las personas que llegó al Hotel San Francisco luego de que se decretara la cuarentena obligatoria. Ingresó al hospedaje con sus dos amigos, Sergio y Félix, a quienes había conocido hace poco luego de encontrarse en situación de calle. “Recorrimos varios lugares y refugios para quedarnos pero por la situación no conseguimos lugar", comenzó contando.

Y continuó: "Ahí decidí ir a la radio para contar la situación y desde Desarrollo Humano nos alojaron en el hotel. Nos recibieron muy bien y con el pasar de los días pude conocer a la gente del hotel y las personas que venían llegando". Previo a eso, Darío y sus amigos realizaron los pasos de control sanitario dispuestos por el Ministerio de Salud y fueron alojados en el hotel.

Noticias Relacionadas Del Barrio La Estación al mundo, el cantante que conmovió a todos

Darío aseguró que no puede quedarse quieto por eso empezó a ayudar y colaborar con las necesidades del hotel. Son muchas personas las que ingresan al hospedaje para cumplir su cuarentena y todos destacan la predisposición de Dario, quien ahora es el conserje del hotel. “El ambiente laboral es muy bueno y somos un equipo que tira para adelante. Hay muchas cosas por hacer en el hotel y eso también me motiva para seguir adelante, aseguró”.

Por otra parte, destacó que cuentan con todos los elementos de seguridad sanitaria necesarios para trabajar y prevenir el contagio del virus. Roberto Vega, propietario del Hotel San Francisco, comentó que con el pasar de los días, junto a su socio, notaron la actitud de Darío para el trabajo y para colaborar con las personas en diferentes situaciones.

Noticias Relacionadas Segundo módulo alimentario: Quiénes pueden inscribirse desde este viernes

“En este momento no solo está cumpliendo con su puesto de trabajo sino que también no deja de estar atento a las necesidades de las personas hospedadas. Tiene una vocación de ayuda y cariño que logra llegar a mucha gente y transmitirles confianza”, destacó Vega. Darío no se olvidó de sus amigos, que en este momento se encuentran en el Refugio Papá Francisco.

Es por eso que comenzó a vender barbijos junto a sus compañeros de trabajo para ayudarlos a salir adelante. “No es solo para que Sergio y Félix puedan salir de la situación de calle sino también lo que juntemos es para ayudar a otras personas que están atravesando esta situación”, detalló. La idea de Darío es juntar dinero para alquilarles un departamento y que sus amigos puedan seguir adelante y mejorar su calidad de vida.

También Darío pidió transmitir el mensaje de que todos ayuden a las personas que se encuentran en situación de calle porque no es fácil atravesarlo. “Muchas veces recibimos discriminación por parte de otras personas y nosotros no estamos haciendo nada malo. Nos la rebuscamos para salir adelante y estaría bueno que todos vean eso. Pido que seamos más amables y tolerantes con esas personas”, concluyó.

(Fuente: Sí San Juan).