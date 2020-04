Dramático: El sector turístico ya resignó sus expectativas para las vacaciones del invierno

Este miércoles, el Secretario de Turismo, Roberto Juárez, se refirió en Banda Ancha a la crítica situación del sector turístico por la cuarentena. El funcionario, comentó que San Juan resignó las expectativas puestas en las vacaciones de invierno ya que los especialistas de salud señalaron, que durante este tiempo abundan enfermedades respiratorias y se podrían dar contagios de coronavirus en la provincia.

“La idea es no liberar la actividad, aunque yo no lo puedo afirmar porque esto cambia día a día” aseguró el Secretario de Turismo, que además añadió que “desde el Ministerio la idea es seguir trabajando, consensuando medidas similares a las emitidas para los trabajadores de la cultura”. Juárez afirmó que están trabajando en medidas para los trabajadores del turismo, sobre todo para para el sector más vulnerado, como los pequeños prestadores que no son sujetos de créditos.

Sobre las líneas de asistencia a los emprendedores turísticos que viene efectuando la provincia para afrontar la crisis en el sector, el Secretario dijo que “se lanzaron los créditos del CFI, con los cuales muchos emprendedores turísticos ya están trabajando”. También detalló que se encuentran 16 hoteles con los repatriados y deliverys con gastronomía, “de alguna forma mínima se está tratando de ayudar al sector con herramientas financieras, que seguro seguirán apareciendo”

Juárez contó que con respecto a la puesta en funcionamiento de la actividad turística, la provincia se encuentra en la “etapa de contención, y luego vendrá la de la apertura”. El funcionario, señaló que además de las medidas tomadas, hay una posibilidad de trabajar subsidiando los paquetes donde estén involucrados todos los sectores.

“Sabemos que va a ser muy complicado, pero esperemos que no caiga ninguna empresa, pero sabemos que hay muchas que la están pasando y la van a pasar muy mal. Desde nuestra parte la idea es consensuar soluciones” dijo el Secretario.

Juárez respaldó la decisión del gobernador de brindar la frontera porque “ahora San Juan puede ir liberando paulatinamente la actividad”.