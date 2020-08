El joven talento del Barrio La Estación que sueña con llenar un Luna Park

Elías Jácamo, de 20 años, y Rodrigo Páez, de 17, son dos músicos que durante los primeros días de cuarentena dedicaron una majestuosa versión de "Aleluya" para todos los sanjuaninos a través de la pantalla de Canal 13. El joven de 20 años visitó Banda Ancha en este lunes feriado y compartió sus deseos de cara al futuro: "sueño con llenar un Luna Park".

Allás por los últimos días de abril Elías sorprendió con su melodiosa voz y las cuerdas de la guitarra criolla de su amigo. El dúo del Barrio La Estación de Rawson movilizó a los televidentes de esta pantalla, puso la piel de gallina y provocó más de una lágrima en aquellos días. "No esperaba que se haya generado tanta repercusión, tanto mi amigo como yo nos sorprendimos con todo lo que sucedió" dijo el joven.

Elías comentó que sus inicios con la música fueron desde muy chico, pero que siempre estuvo conectado con la música. "En los actos escolares las maestras me decían que cantara y yo no me podía negar, recuerdo que una vez canté el himno. A la vez yo siempre sentí que este don me lo dio Dios, estoy muy agradecido", relató.

El joven cantante manifestó que en su familia nadie canta, aunque destacó que tiene hermano de su papá que es cantante. "Quizás por ahí viene mi pasión por la música aunque yo de chico era muy caradura pero ahora soy más tímido", declaró.

Además Elías expresó que a pesar de que desde los 12 años se vinculó con la música a través un taller de música tropical, de que su familia siempre lo apoyó, se siente solo. El joven dijo que le gustaría tener más apoyo para que la gente pueda conocerlo mucho más.

"Quisiera que la gente me pueda conocer mucho más, poder llegar al corazón de la gente. Quiero llegar al Luna Park, nunca tuve la posibilidad de llegar a algún escenario de la fiesta del Sol, me he presentado en el concurso Revelaciones pero no he tenido la oportunidad de ganar", agregó.

En ese sentido, el adolescente indicó que le fascina cantar a capella y para dar una muestra de ello, compartió una compartió una versión a capella de Fuego y Pasión, una canción de Rodrigo Bueno para los televidentes de Canal 13.