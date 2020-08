'Ni en la mejor producción de Hollywood hubiéramos imaginado terminar así', con esta frase se refirió el periodista Wilfredo Romero sobre el aislamiento que están viviendo los cauceteros tras el brote de coronavirus que se registró en el departamento. Es que la ciudad del Este se encuentra en fase 1 de aislamiento desde la noche del miércoles cuando se informaron el tercer y cuarto caso detectado en Caucete.

Tras los 9 nuevos casos positivos por contacto estrecho que se informaron en la mañana de este viernes, en total ya son 22 los casos detectados en el departamento caucetero. En este sentido Romero manifestó que la operatividad del Gobierno se ve completamente organizada con la colaboración del Ejército y del personal de Salud.

"Uno se puede dar cuenta que hay una organización clara gracias al protocolo que presentó el gobernador hace tiempo, antes de que llegue algo así", mencionó.

Respecto a las imágenes que se conocieron durante la tarde de este último jueves sobre como los vecinos del departamento recibieron sus kits de limpieza y alimentos. El periodista señaló que en su barrio no le tocó vivir la misma situación, ya que no se detectaron casos, "tengo amigos que les tocó vivir esta realidad en algunos de los barrios que están aislados y sentían entre miedo y preocupación", aseguró.

En ese sentido Romero dijo que es una situación "feísima" cortar cualquier contacto con las personas que se relacionan con el exterior. "Creo que el caucetero entendió que hay que cuidarse más después de esto que pasó. Para el día de las infancias vi mucho movimiento en las calles del departamento, lamentablemente no respetaban el distanciamiento o el uso de tapabocas", explicó.

"Esto debe ser una situación en la que debemos actuar con mucha solidaridad, ser consciente que no podemos juntarnos con aquel que no me relaciono. Esto nos impacta y debemos manejarnos con mucha preocupación. Creo que la mayoría de quienes vivimos en el departamento nos conocemos, sabemos que algunos están aislados porque han estado en contacto estrecho con tal persona", amplió.

Por último, el periodista contó que durante el día jueve se hicieron "muchísimos" estudios, ya que Salud Pública recorrió casa por casa y después los citaban en las plazas para ser testeados. "Hasta el momento no hubo mucha reticencia para ocultar la identidad de con quienes han mantenido algún contacto estrecho con tal persona. Creo que los cauceteros se están manejando con conciencia para proteger sus familias y conocer cuál es la situación en este momento", concluyó.