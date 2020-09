Habló la familia del pitbull que mató a la nena: ‘Pido disculpas’

Desde la ventana y quebrada en llanto, una familiar del dueño del perro que mató a una nena en Rawson rompió el silencio. Se trata de Victoria, la suegra del dueño del pitbull que mató a una nena de 9 años en el barrio Malimán de Rawson.

‘Le pido disculpas a la familia, porque nosotros no teníamos un perro para que la matara. Le pido mil disculpas a la familia y a todos los familiares de ella’, dijo la mujer totalmente conmovida por la situación a Tiempo de San Juan.

‘Los niños siempre están en el fondo, juegan con el perro. No sé qué le pasó ayer. No es mi culpa, no sé qué hacer. Me siento re mal porque podría haber sido hasta mi hija’, contó la mujer.

Mientras el dueño del animal, Braian Emanuel Silva Rojas, se encuentra detenido a la espera de lo que decida la Justicia, sus familiares no saben qué pasará con el perro.

El hecho ocurrió por la mañana del lunes. Según la versión policial, el animal se encontraba atado en el domicilio ubicado en la manzana G del barrio Malimán. Por el lugar pasaba Lara con dos amiguitas cuando el animal se soltó y atacó directamente a la niña en el cuello. El ataque fue brutal, letal. El perro le destrozó el cuello y le cortó la arteria aorta.

La pequeña Lara quedó tendida y ensangrentada en el suelo ante los gritos desgarradores y de los familiares y vecinos.

Alejandra, otra familiar de los dueños del perro fue testigo de la desgracia y también contó lo que vio. ‘Escuché que gritaba la nena y salí porque una vecina estaba ahí y no lo podíamos destrabar el perro. El vecino de al lado le pegó una patada en el cuello (se señala) para que la soltara pero la niña ya se había desangrado’, relató. Y agregó que ‘la tía la agarró a la nena y la levantó pero ya lo tenía destrozado al cuello’, dijo.

‘Yo no he visto cuando la agarrado al perro. Hacia un ratito que había traído a mis nietos. Yo no sé qué le ha pasado al perro. Nunca ha salido y encima tiene nietos ella y anda el perro ahí’, comentó.

‘La niña estaba ensangrentada y le limpiaron la cara para saber quién era. Ahí hemos pegado el grito y la han llamado a la madre. Nos decían que iban a matar al perro por la desesperación de la madre y la familia’, recordó la mujer.

‘Después se la llevaron a la nena a la salita y allá dijeron que ya estaba fallecida’, contó Alejandra.

Luego del hecho comentó que algunos vecinos arrojaron piedras a la casa donde vive la familia del animal. ‘No ha habido amenazas, nosotros tratamos de ayudarla, de levantarla’, dijo. Sin embargo nada pudieron hacer para salvar la vida de Lara.