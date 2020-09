El cambio de vida basado en tres pilares: comida, ejercicio y trabajo interior

Isaac Chacón además de ser un conocido empresario de la provincia de San Juan también se dedica al Coaching Ontológico, tratando de ayudar a la gente a que tengan hábitos saludables en todo sentido. Chacón contó que comenzó a apasionarse por esta profesión, luego de que un Coach le cambiara su vida completamente.

Chacón reveló que hace algunos años atrás él tenía unos 40 kilos de sobrepeso que no lograba quitarse de encima. Esto le provocaba que se despertara con dolor de tobillos, que sintiera que le faltaba el aire todo el tiempo y que ni siquiera pudiera atarse los cordones con facilidad.

Isaac expresó que un día se hartó de esta situación y decidió acudir a un Coach Ontológico para que lo ayudara a realizar un cambio físico, para así poder solucionar las complicaciones que le traía la obesidad. Sin embargo se dio cuenta que estas sesiones no sólo lo estaban ayudando a bajar de peso, sino que lo estaban ayudando a sacar su máximo potencial, trabajando no sólo su exterior si no también su interior.

A raíz de esto comenzó a sentir pasión por esta especialidad, por lo que decidió comenzar a estudiar para recibirse de Coach Ontológico. Una vez que Chacón logró conseguir este título, comenzó a brindar este servicio junto a su esposa, para que más personas puedan tener un cambio tan positivo como el suyo.

"El Coaching trata de lograr una vida saludable. Se trabaja todo lo psicológico, se trabaja el interior de las personas. Somos el resultado de lo que somos por dentro" expresó el profesional. Posteriormente, Isaac informó que para poder lograr un cambio considerable en la vida se debe trabajar en tres pilares fundamentales: la alimentación, el ejercicio y el ser.

Chacón manifestó que la mayoría de las personas que sufren de obesidad que toman la decisión de hacer actividad física y cambiar su alimentación, "no pueden mantener el resultado en el tiempo porque no trabajan su interior. Comienzan el gimnasio y con el tiempo abandonan porque no trabajan interiormente".

El profesional expresó que esto es muy importante ya que todos los seres humanos operamos en un 95% de manera inconsciente, por lo que resulta fundamental acudir a un coach para explorar nuestro interior. "Con las sesiones de coaching uno explora lo que tiene dentro y empieza a cuestionar sus creencias y pensamientos", contó Chacón, quien posteriormente informó que las personas no logran sus metas porque "tienen pensamientos limitantes en su ser".

"Principalmente yo me enfoco en trabajar el interior para después mejorar el exterior. Cuando uno se hace consciente de los pensamientos limitantes que tiene, los resultado comienzan a darse", expresó Isaac, invitando a todos a tomar sesiones de Coaching asegurando que en tan sólo un mes se pueden lograr resultados increíbles como el suyo.