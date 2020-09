Tras el trágico caso: la opinión de 3 sanjuaninos sobre los pitbull

El pasado lunes una nena de 9 años murió luego del brutal ataque de un perro raza pitbull en el barrio Malimán, de Rawson. La provincia se conmocionó con el caso, en las redes y en las calles, en una marcha que vecinos del lugar organizaron para pedir que los dueños del animal se vayan del barrio.

A raíz del trágico desenlace del ataque del perro las redes se expresaron sobre la peligrosidad o no de esta raza. Canal 13 consultó a 3 jóvenes sobre el polémico tema y sus opiniones aunque fueron muy parecidas en algunos puntos, en otros se distanciaron bastante.

Martín, el primero de los consultados, opinó que la responsabilidad del ataque a la menor es del dueño del perro. En este caso, el joven puso de ejemplo que si se le acercan a la comida, si el perro está bien educado no debería atacar, pero si lo hace es porque no está bien entrenado.

En este sentido, Martín señaló que esta clase de animales actúan no por instinto. ‘No piensan, no tienen la misma cabeza que nosotros. El que tienen que educar el perro es el dueño, el perro no tiene la culpa de que su dueño no le haya enseñado’, apuntó. Finalmente, el joven consultado indicó que el niño no es una amenaza, el perro se puede acostumbrar a estar con los más pequeños.

Por su parte, Agustina opinó que si bien existen razas poderosas y otras, no hay razas peligrosas. ‘Eso lo determina la crianza que le damos al animal y como lo cuidamos’, precisó la joven y, a su vez añadió que está bueno investigar a la raza y saber a lo que cada persona se enfrenta cuando agrega a alguien a su familia. ‘La tenencia responsable es la base de todo’, sentenció.

Por último, Santiago señaló que el problema con los pitbull es que no se tiene en cuenta el origen de la raza. Sobre esto, el tercer consultado contó que ‘estos perros fueron creados para espectáculos de peleas a través de cruces de distintas razas, se seleccionaban los ejemplares más agresivos que destacaran del resto’.

Noticias Relacionadas Unos 230 comercios bajaron la persiana en Capital

Santiago opinó que si bien los pitbull actual no poseen los mismo genes de antes, son perros que se concedieran inestables mentalmente por eso es muy común verlo desesperarse, verlos atacar a otros animales cuando los ve. Siguiendo en disonancia con Martín y Agustina, el joven indicó que se debe tener en cuenta las características de que son superiores físicamente a otros perros, puesto que son muy fuertes y tienen mucha resistencia al dolor.