Así se defendió la familia de la abuela abandonada en la Clínica Santa Clara

Este miércoles un grave caso tomó conocimiento público y causó gran conmoción, ya que una anciana de 83 años fue dejada a su suerte en la clínica Santa Clara, que recibe a los afiliados de PAMI. De acuerdo a los primeros datos que se conocieron, ella estaba en total estado de abandono con graves problemas de salud. Por ello las autoridades sanitarias y de Desarrollo Humano evaluaron las medidas para contener la situación.

La señora en cuestión se llama Urzulina Rodríguez. Su apoderada, María Ontiveros, hizo su descargo en Canal 13 en horas de la tarde frente a la difusión de la noticia. La responsable aseguró que jamás la abandonaron y que la culpa del estado de la mujer de 83 años es de PAMI y de la Clínica que no le dan atención necesaria.

Ontiveros señaló que ella la quería ingresar a la clínica donde estuvieron 3 horas esperando, pero no le daban la atención. Su mayor enojo fue cuando vio que llegó otro hombre de avanzada edad y 'pasó como si nada'. Ante el reclamo, le dijeron que Urzulina estaba bien y no era un caso de urgencia. Sin embargo, le explicaron que tenía diarrea y un hueso en estado de putrefacción. "Sinceramente se estaba pudriendo sin la atención de profesionales", agregó la apoderada legal.

La responsable dijo que hizo varios trámites para conseguir cosas necesarias pero siempre obtuvo negativas. Si bien Truman, una empresa tercerizada de PAMI, le brinda atención e insumos, ella consideró que todo es insuficiente para el caso. A la vez añadió que ella debe hacer la compra de cremas, ropa y pañales.

Según Ontiveros, las veces que ella fue a PAMI le dijeron que la abuelita "tiene una enfermedad terminal y que se va a morir" y que por ello es que no movían sus trámites. Ella manifestó que tiene los papeles respaldatorios de todos los trámites realizados. Además añadió que le prometieron una sonda, pero recién para el mes próximo, cuando ella necesita hoy el alimento.

Sobre la difusión del caso, desde la Clínica le pidieron disculpas al igual que desde PAMI, aunque le dijeron que ellos no habían dado a conocer nada. También agregó a su relato que fue a la comisaría cercana pero " no me quisieron tomar la denuncia porque no era nada grave". A su vez manifestó: "yo soy inocente, yo hice todo lo que podía". Sobre la nota escrita que estaba al lado de la señora, que se encontraba sola en la cama del sanatorio, Ontiveros no pudo dar una explicación.

Hoy lo que pide Maria es que su suegra esté en un lugar donde puedan cuidarla y vivir como debe. Ante esto señaló: "hace dos meses que estoy haciendo los trámites para internarla en una clínica donde ella tenga su su buena atención". Aunque dijo "me gustaría también tenerla en mi casa porque hemos sido muy compañeras siempre, pero en ese estado que ya está tiene que ser un profesional quien la atienda".

Ante tal circunstancia desde el Gobierno de San Juan a través de la Dirección de Políticas de Adulto Mayor indicaron que Urzulina será trasladada a la Residencia Eva Perón.