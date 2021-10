El sanjuanino que superó los 100 mil seguidores en Twitter confiesa su secreto

Jeremías Aguiar es un joven de 22 años de Capital. Su pasión se dio hace unos años y sin saber se fue convirtiendo en su profesión. De este modo este chico solo con un celular en su mano se convirtió en uno de los sanjuaninos con más seguidores en Twitter.

"Me di cuenta que las redes eran mi lugar cuando hace unos 5 años atrás cree una cuenta de memes que llego a mucha gente con 88 mil seguidores" señaló el joven que ya es casi un influencer. Al mismo tiempo indicó "y me di cuenta que era algo muy divertido entretenido y que a la vez se podía generar ingresos diarios de forma muy fácil". De este modo vislumbró un negocio donde otros solo veían un entretenimiento.

Al señalar cual es su contenido predilecto mencionó "Me gusta mucho subir contenido de frases o memes principalmente aunque en Twitter también me va bien con frases tristes". En exclusiva con DIARIO 13 reveló "Tengo más de 24 cuentas la mía personal salgo como JereAguiar_". Sobre esto indicó que "entre más cuentas, generas un alcance mayor y podes hacer crecer cuentas nuevas o cuentas inactivas, también sirve para hacer publicidad acá en San Juan". Sin embargo acotó "nunca tuve la oportunidad por Twitter, pero si a muchas otras personas de lugares".

En cuanto al contenido que suele exponer en sus variadas cuentas aseguró "en algunas tengo frases tristes, fotos de tatuajes, o temáticas del momento que hacen subir mucho, como por ejemplo memes de la serie del Juego del Calamar o frases de las películas de Shrek". Es que el sueño de Jeremías es "ir creciendo de seguidores ya sea en mis cuentas de Twitter, o en las cuentas de memes de Instagram. Me gusta que otras personas se sientan identificadas con las cosas que yo subo".

Este joven no dejó de hablar de las famosas "cancelaciones" en las plataformas, de esto opinó "te cortan mucho el avance que llevas. Por estos casos ya me cerraron más de 23 cuentas la más grande fue de 466 mil seguidores en Twitter y de 211mil seguidores en Instagram". Al la vez amplió señalando "la plataforma ya sea Instagram o Twitter no le da tanta importancia al hacer los reclamos, tienen prioridad en recuperar cuentas suspendidas a la gente de Europa".

Uno de los secretos que reveló fue respecto a los grupos de apoyos de gente de las redes. Es así como dijo que "hay grupos de dinámicas en Instagram o grupos de apoyo que te ayudan a compartir tu contenido". Luego amplió "a veces se hacen sorteos o publicidad a la gente que participa y así subimos todos los que participan en dinámicas". Al mismo tiempo añadió que en Twitter "es más complejo, ya qué hay muchos grupos para ayudarse. pero es según tu cantidad de seguidores el grupo que estás".

Este dato lo amplió agregando "algunos grupos más grande lo componen quienes tienen más de 100 mil seguidores o más de 300 mil seguidores, a veces te cobran por estar ya que te ayudan muchísimo a crecer". A esto añadió "un RT (compartido) de una cuenta grande puede ayudarte muchísimo a la hora de crecer".

Jeremías detalló la razón del porque seleccionó para potenciarse en Twitter, de acuerdo a su relató "por ahora si es más entretenido y la información siempre llega antes por Twitter que por las otras redes, aunque la red que más se usa es Instagram y fue con la que empecé a meterme en esto de las redes sociales". A pesar de incursionar en más de una plataforma, tiene como meta fija ampliar su nicho, "La idea es empezar con YouTube dentro de poco con otro chico de San Juan y empezar a generar contenido".

A quienes les gusta el mundo de las nuevas tecnologías y las plataformas sociales les dio un claro mensaje "no deben tener miedo de empezar de 0 y a medida que crecen que se unan o compartan con gente que hace contenido parecido. A mi me sirve para sacar ideas o ayudarnos en compartir cosas y crear contenido juntos". De esta manera impulsó a los sanjuaninos a unirse a la comunidad de generadores de contenidos.