Ex director de la escuela de Enología: ‘Jamás existieron irregularidades en mi gestión’

Este jueves, el ex director de la Escuela de Enología, Sergio Montero, rompió el silencio sobre la polémica en el ambiente educativo por las denuncias en su contra, que hizo que fuese separado de su cargo. ‘Jamás existieron irregularidades en mi gestión’, expresó el ex directivo de la institución educativa.

Montero aseguró que las acusaciones en su contra, no son nada más y nada menos que ‘falsas denuncias que han hecho dos mamas de cooperadoras porque esta acéfala la cooperadora, de irregularidades cometidas en la escuela, supuestas porque tenemos toda la documentación que avala todo eso y nos duele, nos ha sorprendido porque hasta un par de días no sabíamos cuales eran las irregularidades por las que me estaban denunciando’, descargó.

El ex directivo señaló que se habla de un millón de pesos que supuestamente se había llevado, sobre la producción de aceites, vinos, que no saben que se han hecho dulces. ‘Vamos a empezar por partes’, dejó en claro. Luego indicó que ‘del millón de pesos habría que preguntarles a las mamas de cooperadoras que han hecho con el dinero que han recaudado con las ventas de todos los productos de la escuela’.

‘En segundo lugar’, prosiguió Montero, ‘mil litros de aceite nunca tuvo la escuela porque no tenemos 10 mil kilos de olivos para producir la escuela’, aseguró.

Acto seguido, el ex director desplazado de su cargo argumentó que ‘la fábrica de dulces en el 2017 se quedó sin calderas, se ha podido recuperar a una nueva en base a un montón de pedidos al gobierno. La caldera nueva llego a fines del 2020 y se pudo poner en funcionamiento en el 2021. Es decir, que la elaboración del 2019 y el 2020 fue lo que se pudo hacer en una hornalla en una ollita para que la cooperadora de la escuela tenga productos para vender’.

‘La producción de vinos del 2019 el 90% era de maquileros que era la cooperativa de moscatel y el otro porcentaje era de la escuela. Ese porcentaje fue vendido por los malos manejos que hubo con los vinos fue vendido a fábrica de vinagre. El dinero lo cobro la presidenta de cooperadora’, manifestó.

Montero aseguró que todo lo que el expresó ‘está plasmado en papeles porque tenemos la documentación y estamos todos los días teniendo documentación nueva de todas estas irregularidades’.

Por su parte, Ernesto lloverás, dijo que presentarán los antecedentes y la documentación para justificar las denuncias que le han hecho al director de la escuela. ‘Vamos a iniciar acciones penales para quienes han hecho que me separen de mi cargo’, aseguró.

Sobre si se cobrara dinero o no, Montero afirmó que ‘solo pedían colaboración voluntaria a los papas para pagar los gastos de impresión de las libretas de comunicaciones y papeles de inscripción. Y el papa que pudo aportar 200 pesos lo aporto, y el que no pudo no, y sin embargo el hijo fue inscripto con todo lo que corresponde’, aseguró.

Para el ex director, con las acusaciones en su contra, lo que se quiere es justificar la falta de dinero que hay en cooperadora. ‘En el año 2020 les pedí en julio mediante una nota presentada a la cooperadora les pedí una rendición de cuentas desde que asumieron el 14 de octubre del 2019 al 31 de julio del 2020. Nunca llego la respuesta’

Luego, Montero continuó relatando que ‘lo que me dijeron fue que yo tenía que hacer las cosas como cualquier papa, ir al salón de ventas y ver que se había hecho. Yo creo que no corresponde porque el director de la escuela de enología es el asesor natural de la cooperadora y le tienen que rendir cuentas. Yo quería saber cómo estábamos ubicados para saber cómo íbamos a trabajar con respecto a ese dinero’, señaló.

Para el ex director, la cooperadora quiso justificar el faltante de dinero de la cooperadora. ‘Hemos tratado desde la dirección. Había que pagar una deuda que tenían con la cooperativa del moscatel que había puesto dinero de insumos para hacer las elaboraciones de vino de aproximadamente 23.000 pesos’, especificó.

Por último, Montero aseguró que se comunicó con el presidente de la cooperativa, y le dijo que no le iban a dar un peso ni la cooperadora. ‘Le pidió que el vino que le pago por la maquina se lo llevaran y con eso se cobre la plata que se le debe. Y en ese momento eran 40.000 mil pesos, y el acepto y de repente estas señoras dicen que no se sabe que se ha hecho con el vino. Todo fue para fabricar vinagre y lo cobraron ellas’, aseguró.