Los salarios médicos sanjuaninos entre los 3 mejores del país, según Salud Pública

Desde Salud Pública, señalaron que los salarios médicos sanjuaninos están entre los tres mejores del país. Así lo afirmó el secretario administrativo financiero de la cartera sanitaria, Guillermo Benelbaz, en Banda Ancha.

En medio del reclamo del Sindicato Médico por mejoras salariales y reconocimientos por su trabajo en pandemia, el funcionario aclaró cuál es la situación salarial actual de los profesionales. “No es una cuestión de merecimiento. Es indiscutible que merecen mejores salarios y mucho más el personal de salud después de atravesar la pandemia. Pero San Juan tiene una situación contextualizada bastante buena con respecto a otras provincias. Los salarios de salud de la provincia ocupan el 3º lugar en el país cuando la estructura de costos para vivir está bastante más abajo. Y en el ámbito privado ocupa el 5º lugar”, expresó.

En este sentido, reconoció el reclamo de los profesionales, pero dijo que lo que piden tiene que “ser posible de ser pagado por la estructura financiera del Estado”.

“No tiene sentido prometer cosas que después uno no puede cumplir o no las puede sostener en el tiempo”, añadió.

Luego destacó que, durante los últimos años, inclusive en pandemia, los sueldos se han pagado en tiempo y forma por un manejo prolijo de los recursos. Además, aseguró que los aumentos escalonados han ido a tono con el resto de la administración pública y que hubo algunos beneficios en estos dos años han ido mejorando la situación, ubicando a la provincia entre los mejores salarios.

“Todos queremos ganar más plata, pero se han ido generando beneficios”, sostuvo Benelbaz. Y agregó que “el año pasado cuando se terminó el bono que dio Nación, San Juan decidió otorgar uno propio que se mantendrá hasta el final de la pandemia. “El beneficio es el 25% sobre el sueldo en la condición de revista del empleado. No es menor el bono que paga la provincia”, señaló.

En cuanto al bono de 6500 pesos que otorgó Nación, el funcionario aclaró que ya se pagó la última cuota que estaba programada y el beneficio no seguirá.

Por otro lado, confirmó que en noviembre se va a rediscutir el tema salarial en toda la administración pública con respecto a la inflación. “Como se ha venido acompañando la inflación va a haber un reacomodamiento. La convocatoria la hace el Ministerio de Hacienda para los empleados del Estado”, dijo.

Benelbaz, también se refirió a los demás reclamos que realizó el Sindicato Médico. Por un lado, la Ley de carreras y por el otro un posible complemento jubilatorio. En este sentido, dijo que Salud Publica no tiene incumbencia porque leyes nacionales.

“Hay dos leyes que regulan el escalafón de salarios, de categorías y promociones dentro de la salud pública. La que nuclea al personal de salud que es la Ley 71 Q y la que involucra a los administrativos, servicios, mantenimiento, etc. Lo que reclama el Sindicato tiene que ver con el esquema de concursos dentro de la ley para ascender en la estructura de los hospitales y centros de salud”, dijo. Y explicó que “en el tema escalafonario la ley es la misma para todo el personal de salud”.

Sobre el complemento jubilatorio, el encargado de los números de la Salud indicó que también corresponde al orden nacional. Y aseguró que existen mecanismos para presentar proyectos y modificar las leyes. Benelbaz no quiso explayarse demasiado al respecto, pero señaló: “No creemos que sea el momento para discutir esto. Estamos discutiendo a ver cómo podemos hacer un aumento de sueldo. No vamos a poner el sistema económico en crisis con adicionales para una jubilación”.