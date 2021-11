Una sanjuanina denunció públicamente las agresiones que recibió en un conocido boliche

Carla Arroyo, una joven sanjuanina hizo pública su denuncia contra el accionar por parte de un seguridad privada y de encargado del boliche Madison. Según informó a joven a Diario 13 San Juan recibió dos empujones, con el segundo cae al piso y dijo, "se dio cuenta de lo que había hecho y entró corriendo, como si yo fuera a hacerle algo, el mide 1.85 aproximadamente y yo 1.50, mucho no puedo hacerle, no se porque salió corriendo".

La joven relató como fueron los hechos la noche del sábado, comentó que salió al bar bailable MADISON, ubicado en Avenida General Libertador San Martín 1625 oeste. Salió con un grupo de amigos, primeramente a cenar y luego decidieron quedarse, comentó que desde el inicio de la noche el seguridad del local se dirigió hacia ella con malos tratos.

Luego de que ella dejara pasar esos malos tratos, siguió divirtiéndose con sus amigos. Por lo que, ya afuera del lugar cerca de las 4.30 AM, ella decide ir a buscar a una de sus amigas que se encontraba dentro del local. La joven relata que le pidió al guardia de seguridad ingresar nuevamente para poder buscar a su amiga. Pero sin mediar palabras, el seguridad le propinó dos empujones lo cual el segundo deja a Carla en el piso.

La chica comentó que luego de recibir el según empujó ella quedó tirada en el piso y dijo, "me volaron hasta los zapatos". Además, informó que ella entró corriendo siguiendo a este hombre encargado de la seguridad y cuando logra agarrarlo el le propina un golpe, y explica, "logro agarrarlo del saco, el me pega una trompada o un codazo, donde sentí que me dolió toda la boca. Hasta el día de hoy estoy adolorida".

Luego de este episodio, la joven pidió explicaciones en el lugar ante los compañeros y el encargados del lugar. Sin obtener respuestas, Carla Arroyo decidió exponer su caso en las redes sociales, viralizándose, además publicó fotos donde se ve la herida en el labio superior y moretones en el tórax.

"Hice la publicación para poder dar con los datos de este violento y así poder realizar la denuncia; y me contactaron muchas chicas quienes me dijeron que no es la primera vez que hay violencia y este tipo de trato en este boliche", detalló la damnificada.

Por otra parte, reiteró que en la comisaría no le quisieron tomar la denuncia, primeramente porque no contaba con el nombre del sujeto en cuestión. La segunda vez, estuvo más de dos horas esperando para que le tomaran la denuncia, por lo que decidió retirarse sin efectuar la exposición. Y la joven explicó, "quizás me están poniendo trabas para hacer la denuncia, por arreglos del lugar con esa comisaría".

Además, también hizo referencia al encargado del lugar, quién la agredió verbalmente en redes sociales con palabras despectivas como, "chimbera", "yarca", "ridícula", entre otras. También destacó que al momento de los hechos, el encargado se desentendió de la situación y se retiró del lugar, sin mediar palabras ni brindar ningún tipo de explicación. También reiteró que nadie del lugar quiso hablar con ella de manera "pasiva".