Entre la angustia y el alivio, así se encuentran los evacuados en Pocito

La tormenta que azotó a San Juan durante la madrugada y la mañana del lunes dejó cientos de evacuados. Muchas familias que perdieron todo por las crecidas, inundaciones y hasta por el derrumbe de sus humildes viviendas, fueron a parar al estadio Marcelo García en Pocito.

En el lugar, unas 120 personas quedaron alojadas a la espera de una solución, entre la incertidumbre y la amargura de haberlo perdido todo y el alivio de estar nuevamente bajo techo.

Canal 13 realizó una recorrida por el lugar y pudo entrevistar a algunos de los damnificados. Ana Andrea Tello, compartió su testimonio ante las cámaras. La mujer comentó que en el lugar se encuentra evacuada con su hermana y 4 chicos con discapacidad.

En medio de la noche, la crecida del agua no solo inundó la vivienda de la mujer ubicada en la zona de calle 15 y Costa Canal, sino que arrastró todo a su paso. “Fue de terror. No quedó nada de mi casa. Fue una cosa que nunca habíamos visto, el canal grandote se rebalsó, era impresionante”, dijo.

120 personas quedaron evacuados en el estadio Mario García

“Hace 18 años que estamos inscriptos en el IPV, hemos presentado notas de la asistente social. He salido en la tele, en el Face y todavía no hay novedades. No quiero una casa para mí, sino para mis hijos”, contó Ana.

Analía, otra de las evacuadas, es ama de casa y mamá soltera, también contó a este medio su dura situación. Al estadio Mario García llegó con sus 5 hijos y quedaron evacuados. “La estamos llevando más o menos, con los chicos más tranquilos para que no pasen mal momento”, comentó.

Sin embargo, dijo que la noche de la tormenta fue dramática. Tuvo que subir a sus 5 hijos a la cama grande porque todo estaba inundado.

La mujer comentó que no le quedó nada en pie en su casa por la tormenta. Anteriormente se le cayeron paredes con el terremoto y la mitad de la cocina. Luego logró levantarla un poco y la tormenta terminó de sentenciar el derrumbe.

Estas historias se cuentan por cientos. Son más de 100 los evacuados solo en el departamento Pocito por las tormentas. Muchas de esas familias aún esperan la asistencia del Estado a la intemperie.

Mientras tanto, el Gobierno de la provincia junto a los municipios, dispusieron lugares específicos para evacuados.

A continuación, los sitios por departamento: