Testimonio de una mamá desesperada: una obra social desamparó a su hijo

Una periodista sanjuanina, desesperada e indignada ante la falta de respuestas de su obra social decidió hacer un reclamo público. A través de sus redes, Daniela Jácamo denunció que la Obra Social del Personal de Prensa de la República Argentina, dejó desamparado a su hijo con discapacidad.

La comunicadora comentó que todos los años debe presentar un trámite para solicitar la cobertura anual de su hijo. En el mes de diciembre del 2020, realizó el expediente, pero no obtuvo ningún tipo de respuestas.

El pequeño vivió con autismo y requiere terapias con fonoaudiólogo, psicopedagogo, y un docente auxiliar integrador (DAI) para asistir a la escuela.

Ante la incertidumbre, en el mes de enero, Daniela comenzó a buscar respuestas. “Empecé desesperada a llamar a secretarios generales del Sindicato de Prensa de todo el país. Hasta que conseguí el número de referentes de Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) que gestiona la obra social y di con un representante. Me decían que venían de un cambio de gestión que estaban ordenando cosas y que ya iba a salir el trámite”, comentó.

Sin embargo, la periodista se cansó de esperar la aprobación del trámite. “No salió nunca. No me respondieron más los teléfonos ni los mails”, aseguró.

Además, manifestó que cada año los tramites son más engorrosos y piden más requisitos. “Es todo para dilatar la cuestión. Mi hijo tiene autismo y es de por vida. Es innegable que quieren dilatar la aprobación”, sostuvo Jácamo.

Por la falta de cobertura, la mamá tuvo que pagar en efectivo las terapias que necesita su hijo a la espera de una respuesta. “Tenemos la mala suerte de que la obra social no tiene sede en San Juan. Hay que hablar solo por mail o teléfono. El sindicato de los trabajadores de prensa tampoco ha respondido ni siquiera para intentar mediar con la oficina central de la OSPPRA”, comentó la mujer.

El lunes, la situación desbordó a la joven mamá y decidió realizar la denuncia en la Superintendencia de Salud y un descargo en las redes sociales. “Es un sufrimiento constante. Ahora se hace una denuncia on line y en las siguientes 48 horas se contactan desde Buenos Aires para seguir la denuncia”, explicó sobre el seguimiento del caso.

Además, contó que no descarta acudir a Defensa al Consumidor o incluso a la Justicia para realizar el reclamo de la cobertura. “Hay una serie de prestaciones médicas que deben cumplir las obras sociales por ley. Las terapias para autismo están incluidas. Ellos me tienen que dar por ley la cobertura. Si no es por medio de la denuncia será por Defensa al Consumidor o por un amparo judicial”, aclaró.

A raíz de todo esto, el chico no pudo comenzar las clases porque no tiene DAI. “Yo he decidido no mandar a mi hijo hasta que no tenga el DAI. Porque ese docente le va a ayudar a insertarse con los nuevos protocolos por la pandemia en las escuelas”, señaló Daniela.