Su ex se cansa de violar la perimetral y le hace vivir un calvario

Un verdadero calvario sufre Emilce Tejada, una joven sanjuanina, quien hace más de un año hizo pública su situación, contando que el padre de su hija y ex pareja, a pesar de tener una perimetral, sigue acercándose a ella para insultarla y maltratarla.

Todo comenzó en 2018, cuando se separaron por primera vez y decidió denunciarlo por violencia de género. Al año siguiente, decidió volver con el para el cumpleaños de su hija, pero las cosas no salieron bien, ya que las agresiones se siguieron dando y decidió terminar la relación definitivamente. En 2020, se animó a contarlo todo, a través de un descargo que realizó en Facebook, y por el cual recibió apoyo solo de sanjuaninos que se solidarizaron con ella, pero las autoridades brillaron por su ausencia, según afirmó la joven.

A la primera denuncia, le siguieron otras cuatro. Para todas las acusaciones presentó pruebas como fotos, capturas de pantalla de mensajes amenazándola, pero la justicia sanjuanina, según afirmó la víctima de violencia intrafamiliar, no actuó en consecuencia.

La denuncia que recibió el domingo fue la gota que rebasó el vaso para Emilse. Según contó a Canal 13, su ex pareja la denunció por hostigamiento y por golpes sin lesiones. Por estas acusaciones ya se presentó a la justicia para aclararla su situación, pero lo que la enfureció, fue la celeridad con que se movió la justicia en este caso.

Con voz entrecortada Emilce expresó ‘no sé qué están esperando, quizás que yo sea una más’. Los ojos llorosos confirman que la sanjuanina no resiste más el calvario que está viviendo. El padre de su hija sigue violando la perimetral a sus anchas, llegando hasta su domicilio en donde en varias oportunidades la insultó, le gritó y trató de pegarle.

En una ocasión, el joven acusado de agresión quiso llevarse a la hija que tienen en común por tres días, pero Emilce se opuso porque en otras oportunidades a la hora de traer a la pequeña a la casa de su madre, él y su hermano llegaban borrachos. ‘Temo que algo le vaya a pasar a mi hija’, expresó.

‘Mis vecinos me escucharon cuando vivíamos juntos y me pegaba. Yo pedía ayuda porque él me iba a matar', contó con los ojos llorosos a los micrófonos de Canal 13. ‘En una ocasión, tuve que tomar a mi hija en brazos, ella tenía 2 años, para que no siguiera pegándome. El, me la quitó, la acostó nuevamente y me agarró en el piso. Estas cosas no las quiero seguir viviendo’, expresó desesperada.

Emilce contó que el padre de su hija tiene protección por parte de su padre que es abogado y su hermano policía. La joven aseguró que no le pasa la cuota alimentaria, pero sin embargo, quiere verla, y la maltrata cuando le niega verla.