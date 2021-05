Desgarradora despedida del ex novio de la futbolista fallecida

Este fin de semana hubo conmoción en el fútbol local por la muerte de una joven jugadora de futsal. Se trata de Jazmín Videla, quien vestía los colores del club Trinidad de Rawson.

Tras la triste noticia, el ex novio de la chica publicó un sentido mensaje. Nahuel Herrera, también jugador de fútbol en el Club Trinidad, recordó momentos especiales tras 8 años de relación con la joven.

“Se me vienen tantos recuerdos, tantas cosas, tantos momentos, hace casi 8 años que nos conocimos, vivimos muchas cosas juntos. Me conociste en mí peor momento y también en el mejor, siempre estuviste, siempre me ayudaste, siempre estuviste presente, aunque estuviéramos enojados, peleados, lo que pasará no importaba”, comenzó su mensaje el joven.

“Si yo tenía un problema vos siempre estabas, para conversar un rato, para tomar una coca, para decirme cosas que nadie me decía, para escucharme, o simplemente estar. Obvio que hubo momentos que nos equivocábamos, nos hacíamos mal o tomábamos malas decisiones, tanto en la amistad y en el amor que nos tuvimos. Pero fui tan feliz con vos, que los únicos recuerdos que tengo en mi mente son todos hermosos, como tu sonrisa. Que me tocarás la mano (sin conocerme jajaja) hace 8 años cuando me estaba bajando del colectivo fue sin duda una de las cosas más linda que me pasaron en mí vida. Porque ahí empezó nuestra pequeña historia”, relató Nahuel.

Por último, el chico escribió: “Aprendimos tantas cosas juntos. Me enseñaste tantas cosas que ni te imaginas. Siempre estábamos el uno para el otro, vos para mí y yo para vos. En este último tiempo no sé qué nos pasó. No sé cómo no pude darme cuenta de lo que te estaba pasando, me parte el alma todo esto. Te voy a recordar siempre con esa sonrisa y esa risa tan linda que tenías. Con todos los recuerdos tan lindos que tengo con vos, con el amor que te tengo y te voy a tener, siempre. Te voy a llevar toda mi vida en mí corazón, te lo prometo. Nos vamos a volver a encontrar, no tengo ninguna duda, mientras tanto te espero todas las noches en mis sueños, Te amo Jazmín Videla”.

Jazmín falleció este domingo y su partida provocó un enorme dolor en el ambiente del futsal y especialmente en el fútbol femenino. Amigos, familiares, instituciones y deportistas de toda la provincia lamentaron la muerte de la jugadora en las redes.