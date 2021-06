El polémico giro de Morvillo: de promover derechos docentes a cuestionarlos en la Justicia

En septiembre de 2019, cuando Mónica Morvillo fue candidata a secretaria general de ADICUS y perdió contra Jaime Barcelona, su lista promovía 'la regularización inmediata y automática, sin entrevista ni concurso, de todos los docentes interinos con más de cinco años de antigüedad (artículo 73)'. Pero, luego tuvo un cambio de opinión bastante radical sobre los derechos políticos adquiridos por estos docentes que la llevó presentar una medida cautelar en la Justicia para suspender las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan.

La controversia comenzó en el 2020 en el Consejo Superior, donde Morvillo objetó la participación política de los docentes interinos titularizados por el artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo y perdió en la votación.

Marcado: la propuesta de la lista Fuerza Docente Multicolor

Lo cierto, es que este acuerdo fue aprobado por la UNSJ y validado por el Ministerio de Educación de Nación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias. Pero Morvillo, continuó con su reclamo en solitario. Se mostró en contra de la titularización sin concurso bajo el esquema tradicional y aseguró que el Consejo Superior fue cooptado justamente por este sector de interinos. De este modo llegó hasta la Cámara Federal de Mendoza donde presentó una medida cautelar.

Por un lado, la docente consiguió que la Justicia Federal intervenga en la controversia y además que se suspendan las elecciones que estaban programadas para este 10 de junio.

Ahora, se espera que la Cámara Federal resuelva si los docentes titularizados por el articulo 73 pueden tener participación política en las elecciones. Si la autoridad judicial decide que no, habrá listas caídas casi por completo, debido a que varios candidatos fueron titularizados bajo este sistema.

Si bien, la Cámara Federal de Mendoza no tiene fecha para expedirse, las autoridades de la casa de altos estudios esperan que sea antes del 1 de julio, cuando vence la extensión de mandatos. La suspensión de las elecciones fue comunicada en horas de la madrugada del mismo 10 de junio. La Justicia Federal emitió un comunicado ordenando la suspensión de los comicios hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Luego del escándalo que provocó esta situación, Morvillo manifestó en Compacto 13 que "con esto no le estoy pegando a la universidad, le pego a las autoridades que han tenido una conducta de incumplimiento de deberes".

Para la docente, el Consejo Superior tomó una decisión política, sabiendo que no era legal. “Presenté cartas documentos y no me dieron lugar", explicó. Asimismo, aclaró que "avisé que me estaban obligando a violar la ley y por eso iba a ir ante la Justicia".

"Esto es una irregularidad porque un interino tiene una designación de un año mientras que, un concejero superior tiene una designación política por cuatro años", detalló la docente.

Es por este motivo que la docente presentó dos cartas documentos en 2019 al rector Oscar Nasisi pidiendo la nulidad de esa reforma. "Se trató después en asamblea y se aprobó como si nada, sabiendo que era grave", manifestó. En ese año, Morvillo presentó por primera vez el pedido ante la Cámara Federal en Mendoza.

La Cámara no llegó a actuar favorable al pedido de Morvillo y posteriormente en 2020 se desató la pandemia. "No me enteré de eso y por la cuarentena no tuve tiempo de hacer apelación", sostuvo.

Finalmente, en abril se trató nuevamente el tema en el Consejo Superior y decidió aprobarse nuevamente que docentes de cargos no concursados pudieran votar en estas elecciones. A partir de ahí, es que Morvillo presentó la queja nuevamente en la Cámara Federal.