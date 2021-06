Atención papás: las claves para limitar el uso del celular en los niños

En una época de avances tecnológicos sin límites, los niños acceden cada vez a más temprana edad a dispositivos electrónicos. Sin embrago, esto tiene algunas consecuencias en su desarrollo que alerta a los especialistas.

En este sentido, la psicóloga infantil, Laura Lazaeta, recomendó en Canal 13 algunas claves para limitar el uso del teléfono celular y otros dispositivos tecnológicos en los niños. “Como yo te cuido y te quiero, te enseño y te pongo este límite para que vos entiendas. Es como las señales de la ruta que nos van orientando si tenesmos que seguir o parar. Lo mismo sucede con la tecnología”, señaló.

“Claramente, como adultos, tenemos que establecer ciertos límites. Hay que ser flexible, estamos en una situación crítica por la pandemia y la tecnología nos puede servir para mantener los vínculos, para un modo de esparcimiento. Para los adolescentes es un modo también de contacto, de fortalecimiento de los vínculos. En una etapa que lo necesitan. Pero los limites tienen que estar y es importante anticiparles a los chicos que van a poder jugar con la tablet o hablar con alguien, pero solo por un tiempo. Que ellos entiendan que tiene un principio y un fin el uso de la tecnología. Esto es muy importante”, dijo la especialista.

Lazaeta, dijo que, si los padres no les ponen límites explícitos a los niños, no van a querer dejar de usar los dispositivos. “Si le damos la tablet al niño y no le decimos nada, y después le decimos que lo deje, el chico se va a frustrar o enojar y va a querer seguir con la tablet. Es importante el límite, teniendo en cuenta que hay que ser más flexibles por el contexto”, señaló.

Las consecuencias del uso de la tecnología en los niños son constantemente un tema de estudio para los psicólogos infantiles. “La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que antes de los dos años la exposición a la tecnología tiene que ser nula. Los niños no tienen que estar en contacto con la tecnología”, manifestó.

Desde los 3 años, los chicos pueden acceder al uso de dispositivos electrónicos, pero por un tiempo limitado: entre una hora y una hora y media. “Esto es muy difícil que se ponga en práctica, pero no hay que olvidar que lo más importante es que el chico pueda jugar libremente por fuera de la tecnología. Propiciar ejercicios o actividades que sean mover el cuerpo porque la actividad fascia y el movimiento es fundamental para la salud física y mental de los niños. La tecnología genera lo contrario: estar sentado, que el cerebro este en constantemente contacto con información y estímulos y eso no ayuda a conciliar el sueño, por ejemplo”, comentó la psicologa.

Es por ello que, Lazaeta, recomendó a los papás que los niños no usen los dispositivos en horarios nocturnos, sino que lo hagan de mañana o de tarde, durante un tiempo acotado