Si donas tu bicicleta usada ellos la arreglan para los más necesitados

La realidad social actual fue lo que llevó a la sanjuanina, Lourdes Albarracín a comenzar con un nuevo proyecto solidario. La diferencia de este consiste en que todas las bicicletas que donen serán restauradas hasta dejarlas como nueva para así entregarlas a quienes más lo necesiten. Concretamente a quienes necesiten para sus labores diarios.

Lourdes habló con Diario 13 San Juan y comentó sobre su proyecto. Ella mencionó que este "consiste en recibir donaciones de bicis. Luego nosotros la reparamos y la llevamos a gente que tenga que salir a trabajar o vender cosa y no tengo para moverse". A la vez detalló que otro de los destinos es para "los niños que van a la escuela y hacen caminatas de más de 2 horas para llegar".

Luego indicó "se me ocurrió viendo las realidades que me cruzo todos los días, viendo las necesidades". Sobre esto prosiguió "mi idea es que con todos los cambios que hacemos, junto con los arreglos su último destino sea parar en personas que no puede comprar". Al mismo tiempo precisó que les dan cubiertas usadas en buen estado.

Ella junto a su equipo de trabajo de Ruta Rani sumaron sus fuerzas para comenzar a generar esta acción que busca ayudar a las personas y darles un segundo uso a las bicicletas. Lourdes manifestó que ya hay personas que les interesó el proyecto, por lo que les hablan para entregar sus bicis. "La idea es poder sumar bastantes así llegamos a todos los departamentos" manifestó.

Su buen accionar no solo pretende quedarse en el arreglo sino que aseveró: "tengo ganas de también enseñarles andar en bici a gente que no sepa, con la idea de que aprendan y lo ocupen como medio de transporte".

Ante esto indicó que todos aquellos que quieran donar su “vieja” bicicleta se pueden contactar al número 2644-122744 (Lourdes), sino lo pueden hacer personalmente en el Taller Rani, ubicado en calle San Lorenzo 73 Este.