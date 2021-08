Escena de terror en Angaco: el zonda hizo estragos y dejó en la calle a los vecinos

El zonda esta azotando de manera atroz a Angaco. Es que el fuego se llevó la vida de animal y dejo en la calle a varias personas ya que sus casas fueron consumidas por el incendio. El intendente Carlos Maza Peze fue parte de la actividad de socorrismo para apaciguar las llamas.

En esta zona se incendió una emblemática bodega, dos autos, varias viviendas, una escuelita e inclusive postes de luz. En este lugar dos personas resultaron heridas por la llamas.

Esto se produjo en Calle España y Aguilera, donde un vecino perdió por segunda vez su vivienda ya que el año pasado en circunstancias similares tuvo el mismo problema. Este hombre también perdió su auto e inclusive terminó herido por lo que fue internado.

En esta intersección ya estan trabajando personal de Bomberos de diferentes departamentos y personal de la municipal, quienes buscan sofocar las llamas. En este punto también acudió el Intendente Carlos Maza Peze quien busca ayudar en las tareas.

Los focos de incendio no finalizan ya que en cada segundo toman llamas. Esto llevó a que la gente no pueda ingresar a sus hogares ya que por un lado temen al fuego, y no tienen energía eléctrica.

El intendente Maza Peze habló con el móvil de Compacto 13 y señaló " no es una buena noche. Esto comenzando a las 15:00 horas y se complicó a para todos. Es algo que uno nunca espera que nos pase". Al mismo tiempo mencionó "es algo inesperado y que nos hace mucho daño. Lo peor son las pérdidas ya que varios vecinos han perdido sus viviendas por completo". Otro de los datos que brindo el mandatario municipal es que "incluso vecinos que han quedado heridos y uno de los que se quemó también perdió la vivienda".

El fuego no para y por ello es que bomberos de Santa Lucía que están ayudando. Lo mismo hacen los bomberos de Albardón y los de Caucete.

Cabe señalar que desde la Municipalidad de Angaco indicaron que cada minuto se suman más personas para ayudar a sofocar las llamas y a asistir a las personas damnificadas. Sobre esto el Jefe comunal dijo: "Estamos trabajando en conjunto con el equipo departamental y las dotaciones que nos pueden colaborar. Lo principal es resguardar la salud de los vecinos y disminuir los riesgos de nuevos focos. Estamos justo a las dependencias del municipio gestionando la asistencia que corresponda".