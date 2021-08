¿Llegó la hora?: insisten con la apertura de boliches en San Juan

“Estamos cerca y creo que vamos a lograr la apertura” dijo el empresario bolichero Eduardo Patinella a Canal 13 al ser consultado sobre el regreso de la actividad a las discotecas. Los empresarios de la noche insisten al Gobierno con una reunión para acordar protocolos que les permita volver a trabajar, luego de casi un año y medio.

El sector se encuentra fuertemente golpeado por la pandemia y esperan una reunión clave con las autoridades para delinear un protocolo. “Estoy seguro que vamos a terminar consensuando”, sostuvo el empresario.

Si bien, todavía no hay fecha ni de apertura ni de una reunión formal con el Gobierno, los bolicheros no pierden la esperanza y aseguran que “hay mucha presión social” para que vuelvan a abrir.

“La diversión es parte de la sociedad. Tenemos que buscar una idea que nos permita que nuestra gente no se vaya a Mendoza y se queden a divertirse acá”, manifestó Patinella. Desde hace varias semanas, la provincia vecina habilitó la actividad de las discos y muchos sanjuaninos viajan en busca de volver a disfrutar de los boliches.

“Seguro se va a dar una reunión con el Gobierno. Tenemos que sacar una idea en conjunto y aplicarla. Ya llego el momento. Llevamos un año y medio de pandemia, tenemos que aplicar el ingenio y echar en conjunto contra este enemigo que es un virus”, comentó Patinella.

El empresario expresó su confianza en que el Gobierno va a consensuar con la Cámara de Bolicheros un protocolo que permita habilitar la actividad. “Vamos a dialogar sobre cómo podemos aplicar ese protocolo. Es un segmento de la parte comercial que realmente está muy lastimado y se tiene que dar la oportunidad, hemos sido un área condescendiente con el Gobierno. De alguna manera tenemos que sacar una idea y hacerla en conjunto. A nivel internacional ya se está haciendo, en Nueva York, la semana pasada empezaron a abrir las discos. Otras ciudades como Miami, que no han cumplido con los protocolos, están colapsados”, analizó.

En este sentido, señaló que “se está dando la modalidad de que quienes están vacunados van a poder asistir a un restaurante o una disco. Y tiene cierto sentido porque quien se vacuna es para protegerse contra el virus. Si la efectividad de estas vacunas está en un 90%, las mejores, es lógico que puedan acceder a bailar. Con ciertos protocolos y siguiendo con el respeto a la pandemia. Después de haber vivido un año y medio con esto, es lógico que volvamos a vivir, se trata de reactivar un área comercial de empresarios que está muy lastimados”.

Acerca del posible protocolo, Patinella dijo que no hay mucho para inventar. “En la provincia se está dando el fenómeno de la clandestinas, entonces tenemos que aunarnos con el Gobierno para luchar en conjunto con la sociedad para aquel esto no se propague. Pensamos que es preferible abrir o permitir lugares de control donde puedan participar todos. Nos consultaron si estábamos de acuerdo que Salud Pública, Turismo y Leyes Especiales participen en los lugares habilitados y me parece excelente”, dijo.

En este sentido, agregó que es preferible tener 20 o 30 lugares habilitados y no 200 o 300 fiestas clandestinas. “Tenemos una cantidad atomizada de fiestas clandestinas que solo dañan a la sociedad porque cada joven que llega a estas clandestinas no se está divirtiendo con un protocolo, con un cuidado. En cambio, sí inteligentemente lo planteamos como sociedad creo que es el mejor formato. Vamos a ir contra las clandestinas que es el objetivo final”, indicó.

“Estoy seguro que vamos a terminar consensuando, estamos cerca y creo que vamos a lograr la apertura. Y si no se da la apertura, si el virus no se cede, vamos a tener que aprender a convivir con esto porque tenemos variantes como la delta que van a llegar. Pero algo tenemos que hacer para convivir y seguir viviendo. La diversión es parte de la sociedad y merecemos divertirnos y festejar un 15, un 18. Porque no hacer un vals de alguien con su hija de los 15.

Es muy drástico esto, pero tenemos que aprender a convivir y cuidarnos. Y este elemento que es la vacuna que está acelerando su técnica de una forma extraordinaria, me parece que tenemos que aprovecharnos de eso y volveremos a bailar”, sostuvo el empresario.

Luego, comentó que por ahora no hay fecha para la apertura de los boliches. Sin embargo, advirtió que hay mucha presión en lo que pasa a nivel social con las clandestinas o lo que sucede en otras provincias. “Otras provincias, por una cuestión política de no estar alineados con el Gobierno nacional comienzan a ceder. Como el caso de Mendoza, Neuquén, Córdoba que están haciendo experiencias en burbujas. Nosotros no nos podemos dar el lujo que nuestra gente viaje 160 kilómetros a divertirse a Mendoza que ya se están organizando hasta tours”, manifestó.

Al respecto, Patinella expresó: “Me parece nefasto eso y por eso me parece que tenemos que buscar una idea que nos permita que nuestra gente no se vaya a Mendoza y se queden a divertirse acá. Sin dudas lo vamos a lograr”.