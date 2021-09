Con subsidio incluido, vuelve la presencialidad a los centros de jubilados

El Día del Jubilado se celebra con buenas noticias para los adultos mayores. Desde este lunes, comenzaron a habilitar las actividades presenciales en los centros de jubilados, confirmó el director de PAMI en San Juan, Marzio Meglioli. Además, el funcionario, informó que estas instituciones recibirán $60.000 en subsidios.

Meglioli, visitó este lunes el estudio de Banda Ancha y se refirió a la actualidad de la obra social de los jubilados. En este sentido, aseguró que la pandemia afectó más a la tercera edad, pero ahora la vacuna cambió la historia. “En diciembre del año pasado cuando no estaba la vacuna, el 95% de los hospitalizados y muertos tenían más de 65 años. Ahora cambió totalmente y estamos anunciándoles a los centros de jubilados que pueden volver a la presencialidad con talleres o actividades”, dijo.

Luego, manifestó que la virtualidad en la tercera edad es muy limitada y mucha gente no se pudo adaptar a las nuevas normas que exigió la pandemia. “Hoy estamos anunciando la vuelta a presencialidad de todos los talleres. No estamos del todo tranquilos, no hemos bajado la guardia. Sabemos que los números han cambiado, la gente puede salir, es una situación que viene cambiando”, indicó.

En cuento al funcionamiento de la obra social durante la pandemia, Meglioli, destacó la creación de un vademécum de 170 medicamentos y principios activos con cobertura al 100%. De este modo, el 85% o 90% de las patologías prevalente siguieron siendo atendidas, comentó.

En segundo lugar, resaltó la implementación del sistema de mensajes de texto para el trámite de las recetas digitales. “Eso nos mantuvo dentro de un estándar de continuidad de todas las patologías prevalentes”, valoró.

No obstante, dijo que tuvieron algunas reprimendas para médicos que demoraron en firmar o emitir las recetas. “Hay 140 médicos, la mayoría son todos buenos. Y también se nos han muerto médicos”, comentó.

También, recordó a los afiliados que pueden tramitar un expediente para tener cobertura del 100% en medicamentos cuando los gastos de los mismos superen el 5% de sus ingresos.

Meglioli, también reconoció que hubo inconvenientes con la provisión de oxigeno durante la pandemia. “El PAMI tiene un a licitación nacional con una empresa de Mendoza. Estuvimos muy complicados. Pero, muchos intendentes colaboraron en esta situación donde fue desmedido el pedido de oxígeno. En un momento había pacientes que se contagiaban o que era contacto estrecho y no se internaban. Iba la ambulancia a sus casas y les decían que estaban saturando mal y que necesitaban oxígeno. No había llenado de planillas no había indicaciones, aunque sea en un recetario y nos complicó muchísimo la situación”, señaló.

Y agregó que los intendentes intervinieron para ayudar a abastecer la demanda. Actualmente, la situación se ha normalizado, dijo Meglioli.

Por otro lado, el Director de la obra social, se refirió al conflicto salarial entre la Clínica Santa Clara y ATSA del cual no se mostró ajeno. “Siguen ellos con sus tratativas y conflictos que los han ido resolviendo. Pero lo venimos llevando. No estamos al 100%, se están terminado las conversaciones, pero en algunas especialidades se complican. No solo para PAMI, sino para todas las obras sociales”, comentó.

“Por ejemplo, un reumatólogo no recibe ni PAMI, ni DAMSU, ni Provincia, ni OSDE y cobran particular y montos imposibles de acceder. Son 2000 o 3000 pesos una consulta no reciben obra social. Entre otros, neurólogos, reumatólogos, neumólogos. Hay muchas especialidades que están complicado conseguir estos profesionales que quieran atender con esta obra social”, dijo.

Para lo que resta del año, Meglioli comentó que buscan continuar trabajando en acercar la obra social a sus afiliados. Para ello, destacó el trabajo en conjunto con los intendentes. “El intendente de San Martín, Cristian Andino, fue el primero con el que empezamos a trabajan y hoy tenemos una boca de atención en ese departamento. Eso significa que la gente no tiene que venir al PAMI al centro”, destacó.

También resaltó que la misma tarea se viene desarrollando en otros municipios. “Esto se hizo en otros departamentos. En Iglesia, la gente viajaba a Jáchal o venía a San Juan. En caso de ir a Jáchal, iban a las 4 de la mañana, llegaban a las 6 y la oficina abría a las 7. Después tenían que esperar hasta las 5 de la tarde para volver. Esto llevaba años así. Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con el intendente, quien facilitó el lugar, las instalaciones, el personal y hoy ha cambiado. Son 30 o 40 personas que ya no tiene que ir a ningún lado para hacer el trámite. Hay gente que no sabía de los beneficios de PAMI o que había beneficios sin cargo”, comentó

“El tercer lugar que estamos abriendo es en Albardón que tiene una demanda importante y es muy grande. En estos días estamos en ese tren de la salud que tiene Albardón en la estación de La Laja y esto nos ha servido para afianzar la atención en ese lugar y tenemos otro proyecto de seguir extendiéndonos”, dijo.

También, el funcionario comentó que se van a entregar subsidios a los centros de jubilados, retroactivos al mes de abril. De este modo, las instituciones se van a encontrar con unos 60.000 pesos, teniendo en cuenta que el monto del subsidio es de 10.000 pesos. “Hemos vuelto a la presencialidad, ya pueden reabrir los centros de jubilados y tiene este subsidio”, manifestó.

Por último, Meglioli mencionaó que San Juan tiene 84 centros de jubilados que entregan un promedio de 20.000 bolsones de mercadería por mes. “Es una tarea bastante grande porque hay centros de jubilado en zonas muy difícil de tener relación con la gente. En Astica, Valle Fértil; Niquivil, Villa Mercedes, Jáchal; Mogna. Estamos tratando de salir, cosa que venimos postergando hace dos años de la pandemia”, concluyó.