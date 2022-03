La joven de los escraches dejará de publicar en sus redes ¿Qué dijo?

Las redes sociales en San Juan fueron la base de un fuerte escándalo. Esto fue a partir de que una joven llamada Agustina Naveda decidiera contar una de sus malas experiencias con un joven de San Juan. Desde allí muchas chicas comenzaron a comentarle lo que les había sucedido y ella compartió los casos que se hicieron virales.

Fueron varias historias de Instagram en las que se podía ver la cara de sanjuaninos acusados por más de una mujer por presunto abuso o violación. Varios días de fuego en las redes, pero la única voz era la de Agustina que se convirtió en la referente para muchas mujeres y así poder dar a conocer lo que habían pasado. Varias de ellas coincidían en nombres por lo que las alarmas se encendieron.

Agustina debió vivir momentos de muchas exposición pero se mantuvo estoica hasta hoy que tomó una fuerte decisión en cuanto al uso de sus redes sociales. En la tarde de este martes, la joven sanjuanina que en la actualidad esta en Estados Unidos indicó "gente doy por terminada mis exposiciones porque no quiero que me sigan intentando bloquear la cuenta o metiéndose con mi familia".

En consonancia con ello añadió que su único objetivo era "mostrar la realidad, pero claro puse mi cara y mi nombre y eso conlleva mucho, hasta perder la privacidad de mis redes y mis cosas". Luego señaló "nunca quise estar en la boca de todo San Juan, Deberían estar los abusadores". En su descargo mencionó " yo solo hace la voz de muchas".

Es así como precisó "quiero que sepan que ya estamos trabajando para que todo esto que se llevó a cabo en redes se lleve a cabo en la justicia, para quienes hayan decidido y seguiremos todo por ese tramo". Si bien se aleja de la exposición que la convirtió en la referente de los escraches, les dijo a sus seguidora "no duden en escribirme si necesitas algo, todavía tengo mensajes sin leer y que no puedo verlo porque no me da el tiempo, pero ya me pondré al día".

En su despedida de este tema que la hizo conocida en la provincia, señaló "recibí mensajes hermosos tanto de mujeres como hombres, agradeciendo por exponer todo esto que generan muchísimo". En cuanto a su deseo agregó "a partir de ahora yo creo y espero, que cada uno piensa dos veces antes de cometer un acto sobre la fuerza de la otra persona. Que cambió sea por real reflexión o por miedo a ser escrachado, pero que sea"

Entre sus últimas línea informó "también quiero que sepan que no puedo entrar a mi cuenta de Twitter porque me denunciaron un hilo de abusadores y hasta que no lo eliminé no puedo entrar, y no pienso eliminarlos". Ya para finalizar agradeció a todos por el apoyo que le brindaron durante las últimas jornadas. También dijo que "dejó guardado todo en historia destacadas".