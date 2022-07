En el día de la tejedora sanjuanina comenzó el concurso para encontrar la mejor

Este lunes, el gobernador Sergio Uñac encabezó el acto de lanzamiento del concurso “Día de la Tejedora”, en el marco del programa provincial Hilar San Juan. El lanzamiento se realizó en el local de Hilar San Juan ubicado en avenida José Ignacio de la Roza 1954 oeste, Paseo del Oeste, Rivadavia

En este evento estuvo acompañaron a Uñac, el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabian Aballay; el subsecretario de Articulación y Abordaje Territorial, Cristian Morales; la directora de Emprendedores Sociales, Verónica Díaz; la secretaria de Estado de Ciencia y Tecnología e Innovación, Marita Benavente y demás invitados.

Sobre ello, el gobernador señaló 'esto tiene mucho que ver porque un programa puede hacer muy bien pensado por el gobierno pero si no tiene destinatario, si no tiene un objetivo concreto y si no tiene las hacedoras, qué son nuestras tejedoras, esto queda en solo una intención'. A la vez detalló 'lo hemos visto cómo está este proceso de comercialización y fabricación, de capacitación para nuestra tejedora que una actividad ancestral para San Juan pero que también va a trascender'.

En cuanto a la minería mencionó ante el actual panorama 'solo queda esperar que no aumente el dólar porque minería es un ingreso genuino'. Luego de ello apunto que la minería es parte de varias provincias y por ello lo considera como un 'importante proceso de divisas que tiene proceso de nacional'.

También apuntó 'la semana pasada tuve una buena noticia ya que San Juan es uno de los índices más bajos de desocupación en el país. Eso no quiere decir que todo esté resuelto porque mucho más por hacer'.