Tras una fuerte tormenta de nieve, ya habilitaron el Paso de Agua Negra

La llegada de intensas lluvias y nevadas a la zona, provocó el cierre en varios ocasiones del Paso de Agua Negra en los últimos días. En ese sentido, desde el sector dieron la gran noticia de que las condiciones ya están dadas y a partir de la mañana de este viernes ya se habilitó el tránsito vehicular.

El personal de Vialidad Nacional confirmó esta gran noticia alrededor de las 09:00 de este 13 de enero. En este mensaje aseguraban que ya se podía transitar por la zona ya que la Ruta 150 esta en buen estado. Si bien esto lo habían podido comprobar aún más temprano, todavía estaban esperando el visto bueno del costado chileno.

De esta manera las fuertes nevadas y tormentas que estaban azotando a este sector de Chile, afortunadamente no fueron tan intensas como para motivar un nuevo cierre de este camino. Otro detalle no menor que destacaron las autoridades, es que todavía no han podido normalizar el servicio de telefonía en la zona.

Allí solamente funciona Movistar, pero desde el pasado jueves 12 de enero que los dispositivos no pueden conectarse a su señal. Debido a esto si surge una urgencia, en el campamento que tiene Vialidad Nacional en la zona de Las Flores frente al Hotel de Pismanta, hay conexión Wi Fi para que puedan conectarse quienes realmente la necesiten.