Desalojo en Rawson: aseguran que ningún niño tuvo que ser separado de sus padres

El pasado martes 26 de marzo, las 7 familias de Rawson que vivían una tensa situación por una orden de desalojo, fueron trasladados a casa de familiares, efectuándose finalmente la orden judicial. Miguel Blanquier, subdirector desarrollo humano y familia, en conversación con Canal 13 aseguró que ningún niño tuvo que ser separado de sus padres, evacuando todo miedo de estas familias en los días previos.

Blanquier contó que apenas tomaron conocimiento en el área se pusieron en contacto con estas familias. Luego de estar empapados de la situación, pusieron en marcha el operativo, el cual finalizó con el desalojo en paz de estas familias.

'La idea del ministro Carlos Platero es primar lo que es el núcleo familiar. Cuando esa posibilidad no está porque las familias no tienen la posibilidad de completar el desalojo y de ir a buscar un lugar, el Estado debe intervenir. En este caso los distintos estamentos como la Dirección de Niñez y Familia, las Direcciones de Género y demás tenían ya las posibilidades de contener estas problemáticas. Gracias a Dios no hizo falta, porque de alguno u otra manera se ha preservado el núcleo familiar', contó el Subdirector de Familia y Desarrollo Humano.

El martes, día en que se efectuó el desalojo, el móvil de Canal 13 estuvo presente cuando minutos antes de las 12:00 comenzó formalmente a cumplirse dicha orden judicial. Allí, las dos primeras familias residentes en este terreno ubicado en calle Castaño, a metros de Avenida España fueron evacuadas.

Cabe mencionar que desde la Municipalidad de Rawson pusieron a disposición algunos camiones para poder trasladar todas las pertenencias de estas personas. También se hizo presente personal de Niñez, el cual se encargó de controlar que la medida se lleve a cabo de la manera adecuada.

De todas formas, una movilidad de Desarrollo Humano se hizo presente en el lugar, por si alguna situación cambia a último momento y requerían de su asistencia. Es importante mencionar que finalmente van a recibir una ayuda económica de $200 mil por familia por una única vez, con la intención de que puedan buscar un lugar para poder mudarse. Por último, además del dinero, también les entregarán tanto colchones como mercadería.