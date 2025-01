El drama de una familia que lucha por una silla ortopédica para su hijo

En la esquina de Mitre y Santiago del Estero, donde funciona la obra social OSPATCA, una familia se encuentra en una lucha obtener el equipamiento necesario para mejorar la calidad de vida de su hijo, Benicio, niño de 8 años con parálisis cerebral. Su padre, Juan, decidió romper el silencio en Canal 13, y contar su historia, que ya lleva meses de trámites, promesas incumplidas y frustración.

En diálogo con este medio, Juan relató que la solicitud de cambio de silla ortopédica para su hijo comenzó en junio, tras un pedido formal realizado por el fisioterapeuta del niño. "La silla que tiene ya no le sirve, tiene una desviación de la columna y necesita una nueva que se ajuste mejor a sus necesidades", explicó Juan. Sin embargo, el proceso de conseguir la silla se convirtió en una pesadilla burocrática.

"Tuve que buscar tres presupuestos por mi cuenta, a pesar de que ellos deberían hacerlo", detalló Juan. La búsqueda lo llevó a recorrer diferentes ortopedias en la provincia y hasta en Córdoba y Rosario en busca de la silla adecuada. A pesar de sus esfuerzos, la situación se complicó aún más. "Traje los presupuestos en agosto, pero desde entonces, vengo todos los días y la respuesta es la misma: 'manda un mail'. Lo hice y nunca recibí respuesta", lamentó.

El cansancio no solo proviene de las demoras. Según el testimonio de Juan, la situación económica también ha sido un factor determinante. En marzo, se terminó la obra del Dique del Tambolar lo que dejó a la familia sin trabajo hasta que Juan pudo conseguir empleo en diciembre, en el supermercado Chango Más. Sin embargo, "en mayo me volverá a ocurrir lo mismo, mi hijo quedará sin cobertura para sus terapias y su escuela", expresó preocupado.

La silla que su hijo utiliza actualmente ya no es funcional y está afectando su salud. "La silla le queda chica y le está provocando un mayor deterioro en su columna", explicó. A pesar de las solicitudes reiteradas, la obra social continúa demorando la aprobación del cambio. En su última visita a la sede de OSPATCA, Juan recibió la misma respuesta: "falta un presupuesto porque los pedidos de agosto no están actualizados".

Ante esta situación, la familia no solo lucha por el bienestar de su hijo, sino también por su estabilidad laboral. Juan está en búsqueda de un empleo que le permita seguir manteniendo la cobertura médica para su hijo. "He trabajado en construcción, minería, y en dique, pero este año ha sido muy difícil. Si alguien me puede dar una mano, me ayudaría a seguir teniendo trabajo y que mi hijo no quede sin obra social", concluyó.

Finalmente, Juan dejó su número de contacto (264 457 5268) en busca de apoyo, mientras continúa la espera de una respuesta de OSPATCA.