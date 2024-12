El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Coordinación Administrativa y Financiera, comunica el cronograma para la renovación de contratos correspondiente al año 2025.

Personal de Servicios Generales

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: Fecha: Lunes 9 de diciembre de 2024 Horario: 14:00 a 18:00 Lugar: Isla del Ministerio de Educación, planta baja del Centro Cívico

DNI terminados en 4, 5 y 6: Fecha: Martes 10 de diciembre de 2024 Horario: 14:00 a 18:00 Lugar: Isla del Ministerio de Educación, planta baja del Centro Cívico

DNI terminados en 7, 8 y 9: Fecha: Miércoles 11 de diciembre de 2024 Horario: 14:00 a 18:00 Lugar: Isla del Ministerio de Educación, planta baja del Centro Cívico

Personal Administrativo y Profesionales

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: Fecha: Martes 10 de diciembre de 2024 Horario: 7:30 a 12:30 Lugar: Oficina de Personal Administrativo

DNI terminados en 4, 5 y 6: Fecha: Miércoles 11 de diciembre de 2024 Horario: 7:30 a 12:30 Lugar: Oficina de Personal Administrativo

DNI terminados en 7, 8 y 9: Fecha: Jueves 12 de diciembre de 2024 Horario: 7:30 a 12:30 Lugar: Oficina de Personal Administrativo

Documentación requerida:

Dos copias legibles y legalizadas del DNI (anverso y reverso). Constancia de inscripción en AFIP actualizada, con mención de la inscripción en Ingresos Brutos bajo la leyenda “Régimen simplificado impuesto sobre los ingresos brutos San Juan - AC”, y con actividad principal declarada como “SERVICIOS PERSONALES NCP”. Póliza de seguro por accidentes laborales, con los siguientes montos: Muerte o invalidez total/parcial: $3.000.000 Gastos médicos y farmacéuticos: $150.000

Si no se presenta la documentación en la fecha asignada, habrá oportunidad los días 12 y 13 de diciembre en la Oficina de Contratos, de 7:30 a 13:00. Aquellos que no cumplan con la entrega hasta el 13 de diciembre no podrán continuar con sus contratos.

En los departamentos alejados, la renovación de contratos se realizará según el siguiente cronograma. Durante el mismo acto, se recibirán las facturas correspondientes a diciembre 2024.

Jáchal: Fecha: Martes 17 de diciembre de 2024 Horario: 8:30 a 12:00 Lugar: E.P.E.T. N°1 de Jáchal (General Acha y Agustín Gómez)

Iglesia: Fecha: Martes 17 de diciembre de 2024 Horario: 9:30 a 11:00 Lugar: U.G.D.A. Zona L (Santo Domingo Albergue, Rodeo)

Calingasta: Fecha: Miércoles 18 de diciembre de 2024 Horario: 9:30 a 11:00 Lugar: Centro Cultural de Tamberías

Valle Fértil: Fecha: Jueves 19 de diciembre de 2024 Horario: 9:30 a 12:00 Lugar: Escuela Provincia de Formosa (Mitre y General Acha, Villa San Agustín)

Documentación requerida:

Dos copias legibles y legalizadas del DNI (anverso y reverso). Constancia de inscripción en AFIP actualizada, con la actividad principal declarada como “SERVICIOS PERSONALES NCP”. Póliza de seguro por accidentes laborales, con los mismos montos mencionados anteriormente.

Desde el ministerio indicaron que es importante respetar los días y horarios asignados es obligatorio. Quienes no entreguen la documentación completa en la fecha correspondiente no podrán renovar sus contratos de trabajo.