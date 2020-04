Video: Se afeitó la barba después de años y ahora nadie lo reconoce

Un video comenzó a viralizarse en las redes sociales durante esta última semana. Se trata de una conmovedora historia. El dueño de una peluquería ubicada en España, invitó a un indigente a asistir a su establecimiento, para que sus empleados le realizaran un drástico cambio de look.

El indigente, llamado José Antonio, tiene 55 años y hacía mucho tiempo que no podía cortar su pelo o afeitar su barba, ya que el dinero no le alcanzaba para poder acudir a alguna barbería. En esta peluquería, a José le recortaron la barba, le tiñeron el pelo y posteriormente se lo cortaron.

Mientras parte del personal realizaba este trabajo, otros empleados se dedicaron a grabar esta particular situación, que posteriormente sería compartida en la red social Facebook. Una vez terminado el corte, le entregaron un espejo a José Antonio, que no pudo contener las lágrimas al notar el impresionante cambio.

"No me reconozco, ¿yo soy este? Nadie podrá reconocerme”, dijo el emocionado hombre. El video no tardó en tomar relevancia, por lo que comenzó a compartirse en las demás redes sociales. Esta fue la transformación: