Hágalo usted mismo: Nicole Neumann te enseña a hacer barbijos

En un programa de televisión emitido en un canal de aire, la famosa modelo argentina Nicole Neumann, le enseño a todos los televidentes como puedan crear barbijos desde la comodidad de sus casas. Neumann viene desde hace varios días comentándoles a sus seguidores varias recomendaciones para afrontar de la mejor forma posible esta cuarentena.

Por ejemplo, el pasado día viernes 3 de abril, la modelo le trasmitió a sus fanáticos, una rutina de ejercicios para realizar dentro de casa. Esto es de gran ayuda para mantenernos entretenidos durante este aislamiento. No obstante, las recomendaciones de Neumann no sólo nos permiten combatir el aburrimiento, si no también a protegernos del virus.

En este programa llamado "Nosotros a la mañana" Nicole estuvo presente vía Skype y explicó como, con sólo un pañuelo, servilletas de rollo de cocina y banditas elásticas, se puede crear un barbijo. "Agarramos un pañuelo y lo doblamos por la mitad. Agregamos una servilleta y lo volvemos a doblar nuevamente. Esto es para que no pasen los gérmenes si la tela del pañuelo es muy finita. En cada punta, lo atan con una gomita de pelo o una bandita elástica. Luego, pueden poner un extremo adentro del otro y se colocan las gomitas en la oreja" aclaró la modelo.

Sin embargo, la lección de Neumann no terminó ahí, ya que posteriormente enseñó como se puede hacer una máscara case con una gorra, cinta y un plástico transparente. Finalmente la panelista cerró su participación el programa diciendo: "La OMS ya declaró que hay que circular con barbijo porque en República Checa se redujo la curva de contagios por usarlo, ya que mucha gente asintomática va por la vida contagiando sin saber. Es muy importante salir a hacer las compras así".