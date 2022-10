Una youtuber sanjuanina mostró su dolor por encontrar un perrito al borde de la muerte

Se trata de la joven conocida como ReProvinciana, quien tiene más de cien mil suscriptores en Youtube y una cifra superior en TikTok. Desde siempre ella se muestra como una persona empática con los animales y lo volvió a demostrar al dar a conocer como fue el avance desde que encontró a una perrita al borde de la muerte hasta su fallecimiento.

A través de las redes sociales, la joven sanjuanina, mostró que encontró una perrita en las calles de Capital. De acuerdo con lo que dejó ver la youtuber, la can estaba muy mal. En una de sus historias de Instagram aludió 'tenía ojos y nariz tapados. Respiraba solo por la boca y no podía moverse'. Con gran enojo indicó 'hasta qué punto poder llegar para dejar a tu mascota en este estado?'.

Para aliviar el mal de la perrita, la tiktoker mencionó que la llevó a consulta veterinaria y allí lo primero que generaron fue la limpieza de sus fosas nasales y sus ojos. Sin embargo, la especialista le dijo que tenía moquillo avanzado. Esta es una enfermedad que afecta gravemente a los animales ocasionando problemas en su sistema respiratorio.

A pesar de la ayuda que le dieron, la perrita no sobrevivió. Su estado era crítico. Entre lágrimas, la sanjuanina acotó 'Tu vida fue un suspiro, me hubiera gustado encontrarte antes'. En la misma línea aludió 'te pido perdón por todo lo que le hicieron, no lo merecía. Espero que esté jugando y ladrando sana y fuerte. Te amamos y recordamos siempre, pequeña luchadora'.