Despedida a pura fiesta: la insólita manera en que velaron a un pibe

Cada persona tiene el derecho de despedir de manera física como quiera y en esta ocasión familiares y allegados de un fallecido, decidieron hacerlo de una manera peculiar. En este caso, se compartió un video en Tik Tok, en que se muestra un homenaje en pleno boliche, donde amigos y familiares bailan alrededor de un ataúd. Las escenas dejaron en shock a los usuarios y se hizo viral rápidamente.

El velorio, recorre las redes y muestra de qué manera familiares y amigos aseguraron que la particularidad del evento se debió a que al fallecido le gustaba salir de fiesta, y “era su último deseo” despedirse al ritmo de la música. En las imágenes subidas a la red social TikTok, se puede ver una ronda de personas alrededor de un ataúd de madera blanca con detalles plateados, cuyos detalles destacan bajos las luces de colores de la discoteca.

¿Qué se ve en el video?

Al inicio del video, una mujer se acerca para dar su “último adiós” y comienza a bailar una cumbia de forma alegre mientras sus familiares la alientan a seguir la danza, y como en cualquier fiesta, los invitados se divierten y toman tragos. En el fondo, se puede ver una pantalla donde un proyector va pasando fotos del difunto y videos musicales de las canciones que le gustaba.

Hubo gente que repudió el homenaje y expresó su desacuerdo: “Me parece un montón”, “Ya se están pasando”, “La fiesta es solo para la vida”, “Ni así lo dejan descansar” y “Ya están haciendo cualquier cosa, no tienen respeto por los muertos”.

Mas allá de las críticas, la mayoría de los internautas apoyaron el festejo y defendieron el deseo del fallecido: “Muchas personas piensan que un velorio es tristeza. No se dan cuenta que el que se fue solo quiere que sean felices y vivan tanto como él...”, “Cuando me muera no diré nada, pero habrá señales”, “Si no me despiden así, no quiero nada” y “Cada quien se despide a su manera”.