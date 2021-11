Las voces femeninas se apoderan del Auditorio Juan Victoria

En el marco de la apertura del Auditorio Juan Victoria luego de la pandemia, ese sábado se sumará una nueva presentación artística, "Voces Mujeres Sanjuaninas" desde las 21 horas. La noche la abrirá Carlota Beláustegui con un repertorio de Eladia Blázquez, seguido de Paola Ascher en tanto que Marisa Gil será la encargada de cerrar la noche. La artista destacó que será una noche de canciones Latinoamericanas. Por otra parte hizo referencia al contexto pandémico y dijo "me cortó las piernas este paréntesis de dos años", pero destacó que se vienen nuevos proyectos pese a los dos años sin actividad.

Beláustegui destacó que se siente muy emocionada por esta invitación y dijo, "es la primera vez que voy a cantar en el Auditorio Juan Victoria, y es un lugar mágico y es nuestro. Pero, para mí es muy fuerte, porque desde chiquita iba casi todos los fines de semana con mi papá".

Por su parte, la cantante explicó que estuvo en importantes escenarios de la provincia y del país, pero tener la oportunidad de subirse al escenario del Auditorio Juan Victoria es muy especial y más compartiendo escenario con Paola Hascher y Marisa Gil.

En cuanto al espectáculo que brindará hizo referencia que ella estará acompañada de sus músicos, pero que el repertorio será de cantautoras Latinoamericanas. Y comentó, "voy a hacer dos o tres canciones de mi repertorio, pero voy a hacer un homenaje a Eladia Blázquez".

En otra índole, Carlota de Beláustegui destacó que está atravesando un buen momento y que está preparándose para importantes festivales como la Fiesta del Sol. Y destacó, "presenté mi disco y gané en el Pre Cosquín del 2019 y en el 2020 vino la pandemia. La verdad que para mi me cortó las piernas este paréntesis de dos años".

"Este año he podido grabar, he grabado un video y he grabado en estudio para un nuevo disco, pero la idea es salir de la provincia", señaló Carlota. Y añadió, "se viene cosas muy buenas para mi proyecto".

El evento musical, "Voces, mujeres sanjuanina" se desarrollará el sábado 6 de noviembre desde las 21 horas. Las entradas deberán ser adquiridas a través de www.voces-mujeres.eventbride.com.ar, cabe destacar que la entrada es libre y gratuita.