La cantante Carlota De Beláustegui habló de como los impactó la pandemia

La talentosa cantante sanjuanina Carlota de Beláustegui presento "Viejo Corazón", pero a la vez dio a conocer como es el actual panorama que enfrentan en su rubro.

Ella manifestó en Banda Ancha que tuvo Covid 19 y afortunadamente no tuvo síntomas ni tampoco le dejo secuela alguna, por lo que se considera una bendecida. A la vez no descartó que puede volver a contagiarse ya que aun no esta vacunada.

Luego mencionó que con sus compañeros "muy consciente con los chicos y grabar fue complicado porque nos ves sin barbijo, pero siempre somos muy conscientes de que ninguno tenga síntomas". Ante esto agregó "la verdad que nos cuidamos entre todos".

Posteriormente no dejo de lado aludir que ahora esta tocando en varios bares sanjuaninos y el trabajo para ellos hay. Sin duda lo que más desean es podes tocar en un teatro, algo que aspiran hacer luego que pase el invierno.

Más tarde aseveró que los sanjuaninos estan saliendo más temprano debido a las restricciones de horarios por el virus. Razón por la cual estan haciendo sus shows en locales al aire libre.