Toty: el guitarrista que siguió su camino en la música a pesar de la pandemia

La pandemia y la cuarentena para evitar los contagios llevó a que varias de las medidas afectaran a los sectores culturales. Uno de ellos fue la música y la imposibilidad de generar shows en vivo. Ante tal panorama, Franco Chávez más conocido como Toti, habló con Diario 13 sobre su estrategia para no dejar de lado su amor y transmitirlo a todos.

Este joven sarmientino de 23 años entró al mundo de la música a sus 8 años. De este modo detalló "un tío que vive en San Luis vino un día de visita, y le regaló una guitarra a mis hermanos. Yo los primeros meses no le presté mucha atención, hasta que Fede, mi hermano mayor me enseñó algunos acordes que el estaba aprendiendo". Desde allí emprendieron con una unión musical y así fue el principio para una vida llena de acordes en su vida.

El rock es en lo que encontró mayor afinidad y según indicó fue por la influencia de su hermano quien "ponía los cassettes de La Renga a todo volumen y me volví loco. Después empecé a escuchar a Led Zeppelin y Hendrix por primera vez y me enfermé con el rock". Luego su carrera giró en torno a la música.

Pero todo cambio con la llegada de la pandemia y la imposibilidad de hacer shows en vivo. Así Toti relató "un par de años antes de la pandemia yo ya tenía ganas de emprender. Emprendí unas 3 o 4 veces y fracasé en todo. Pero aprendí de los errores y hoy es otra la historia". Su optimismo lo llevó a señalar "la pandemia solo me dio el empujón que necesitaba".

Su emprendimiento que sigue con su lazo musical es la Academia Carlos Gardel, "recuerdo que se me ocurrió y a las 2 semanas ya estaba iniciando el proyecto. Le pregunté a la psicóloga que le parecía la idea (llevaba 1 semana de terapia) y me dijo que le dé para adelante. Una semana después ya tenía 15 alumnos". No todo fue color de rosas para Franco que dio a conocer que fueron semanas muy difíciles para él. "Me costó mucho conseguir todo lo necesario para empezar con la academia hubieron muchas trabas. Pero con la ayuda de mis viejos y amigos conseguí lo básico para empezar. Solo sería imposible. Tengo un entorno espectacular que está para ayudarme siempre. En eso tengo mucha suerte" aludió el joven.

Hoy en la academia sarmientina se enseñan disciplinas de las más variadas tales como: Canto, piano, guitarra, ukelele, violín, bajo y percusión. Concretamente Franco imparte las clases de guitarra y ukelele. Ante este tema mencionó "tengo la dicha de tener de amigos a músicos profesionales increíbles y ellos forman parte del equipo".

Desde el día uno las personas de la zona comenzaron a entusiasmarse por el hecho de tener una academia musical. "Intuía que iba a ser así, porque en casi todas las casas hay una guitarra, y muy pocos saben tocar. Mucha gente tiene el sueño de cantar y no se animan. Y con un profe que los guie se van soltando, perdiendo la timidez, se divierten y desarrollan la parte técnica" informó el joven.

Hoy su vida esta plenamente dedicada a enseñar aunque no deja de lado su lado creativo a la hora de componer y tocar algunos acordes al día. "Sigo prendiendo como cuando tenía 8 años. Seguramente hasta que me muera va a ser así" finalizó Franco.