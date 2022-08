Majo Fernández Aubone: “El poncho fue una especie de homenaje a San Juan”

El arte, en todas sus formas, sorprende y emociona. La música, el teatro, las pinturas, los colores y los diseños son parte de nuestra vida, aunque a veces, la rutina, no nos permita detenernos a apreciar su belleza y su aporte.

Este sábado, en “Mujeres Activas” se suma una joven diseñadora local. Se trata de María José Fernández Aubone quien comenzó la charla aclarando: “Me gusta que me digan Majo. Soy sanjuanina, diseñadora de indumentaria, mamá, mujer, esposa, hija, amiga y artista”, aseguró a Diario 13 San Juan y se definió diciendo: “Soy creativa. Soy activa. Soy pragmática, responsable y divertida”.

Dedicada a su familia y a su hija, fruto de la relación con el músico Sebastián Garay, la diseñadora comentó: “Actualmente estoy abocada 100% a la maternidad y en paralelo, en cuanto a lo profesional, me dedico al Diseño de Indumentaria, carrera de la cual me recibí en la UBA (Universidad de Buenos Aires). Tengo una marca de abrigos [AUBONE] que fundé en el año 2013 inspirada en el Poncho, prenda que tomo siempre como punto de partida para mis diseños. Cada año presento dos temporadas (Otoño/ Invierno & Primavera/ Verano) y en el medio, lanzo algunas prendas atemporales de media estación. También hago diseños corporativos para empresas e instituciones y prendas exclusivas, a pedido del cliente”, manifestó sobre su trabajo.

Con el poncho como su prenda principal, Majo contó qué fue lo que llamó su atención para seguir innovando: “Ya recibida hace unos meses, vine a San Juan a visitar a mi familia -yo aún vivía en Buenos Aires desde hace casi 10 años- y en mi cabeza estaba en la búsqueda de qué hacer, a qué dedicarme… En eso (que una anda atenta), vi exhibido en una casa de productos autóctonos un Poncho y ese fue el disparador. Yo tenía planeado para esos meses un viaje a Nueva York, y todo empezó como una idea de hacer esta prenda característica de nuestra región, llevarla a este viaje y ver cómo pegaba allá”, recordó la entrevistada.

Luego sumó: “Finalmente me puse a investigar todo sobre el Poncho y la idea terminó convirtiéndose en una marca exclusiva de ponchos donde lo primero y principal siempre, desde el origen, fue rendir una especie de homenaje a mi lugar de pertenencia y mis raíces (San Juan) pero modernizar el poncho, reinterpretarlo y reinsertarlo, así como una prenda habitual en la vida cotidiana y el mundo actual”, aseguró.

Con distintas influencias y motivaciones, Majo comentó cómo se inspira para crear en cada nueva colección: “Depende de la colección, depende del momento. Depende lo que me esté movilizando en lo personal… Yo creo que las y los artistas por lo general (si es que no siempre) somos auto referenciales. Por lo tanto, me resulta muy difícil separar lo artístico de lo personal. Entonces en cada colección y dependiendo de eso y lo que me movilice en ese momento particular, me inspira un libro, una canción… ¡En el 2017 hice una colección entera inspirada en una sola canción! Esta última colección de invierno 2022 estuvo inspirada en una película del director Wes Anderson. También hice una colección inspirada en Kill Bill. Las películas, además de su temática principal, lo que tienen de bueno es que tienen un anclaje y una referencia estética fuerte que es fundamental a la hora de diseñar. Una obra de arte… ¡Los viajes me inspiran!! Una prenda que veo en la calle puede ser el disparador de una colección. Una foto de alguien y su estilo... Básicamente todo me inspira”.

Sin referentes que la inspiren, sino atenta a sus propias emociones, la artista agregó: “Cuando era estudiante sí miraba muchos desfiles. Todavía no había esa ´invasión´ de data que hay ahora que agarras el teléfono y podés ver un desfile en vivo de alguna marca o diseñador en París en el momento exacto que está sucediendo… Bueno, eso, generalmente, no lo consumo. Me satura. Hoy mis referentes no son conocidos, sí el Street Style (el estilo de la calle) hoy me inspira y lo tomo como punto de partida”.

En lo personal, Majo comentó cómo vincula su arte a la música de su pareja y a la difícil tarea de ser también padres: “Con Sebastián somos muy compañeros, la verdad es que hacemos un buen equipo. En la vida cotidiana tenemos nuestros estudios (espacio de trabajo) juntos, o sea que Isabel se cría, crece y convive con guitarras, instrumentos, consolas y a la vez con telas, moldes, papeles, lápices. ¡Es como un jardín de infantes permanente! Y como familia, nosotras tratamos de acompañarlo a él en sus toques, si tiene que viajar para presentarse en algún lugar... Y él lo mismo conmigo y mi profesión. Me apoya, me ayuda, participa activamente dentro de la empresa. Recuerdo cuando Isabel era muy bebé y yo estaba retomando el trabajo después de una pandemia, una bebé nacida en pandemia, una mudanza a una provincia nueva (hasta el 2020 viví en Buenos Aires por más de 15 años), me acuerdo que Sebastián me llevaba con Isabel a conocer los talleres, a entrevistar a la gente, a comprar telas… Y me esperaban en el auto mientras yo hacía lo que tenía que hacer. ¡Íbamos los 3 para todos lados!! Y sigue siendo igual”, aseguró emocionada.

Desde San Juan, y con una enorme proyección por su estilo y diseños, Fernández Aubone se refirió a la provincia relacionada con la moda y con sus propuestas: “Acá en San Juan, mi público es un público más tradicional y conservador, pero en comparación al año 2014 cuando presenté mi primera colección, hubo un avance tremendo y una aceptación impresionante tanto de hombres como mujeres de todas las edades, todos los rubros y profesiones. También obvio que, dependiendo del lugar y el ámbito, es lo que yo propongo en mis diseños. Creo que más allá del lugar, las nuevas generaciones donde sea, se animan más a nuevos estilos y se juegan más en cuanto a indumentaria y lo estético pero ese target no son mis clientes".

En el final de la entrevista, Majo se refirió a sus próximos pasos y aseguró: “En lo profesional, hay un proyecto inmediato de expansión de la marca a nivel nacional y a futuro, internacionalizarla. Crear nuevas líneas de productos, siempre ofrecer algo nuevo”.

“A nivel personal seguir creciendo y consolidándonos como familia y como profesionales al mismo tiempo, y DISFRUTAR cada etapa y momento. Ese es mi mayor anhelo”.