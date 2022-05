Boca y River ya presentaron sus listas de concentrados para la próxima fecha

La fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional tendrá los atrayentes partidos de Boca enfrentado a Barracas Central el sábado a las 19 y a River visitando a Sarmiento el mismo día, pero a las 21:30. Para estos encuentros, tanto Sebastián Battaglia como Marcelo Gallardo ya dieron a conocer la lista de convocados.

Por el lado del Xenize, que viene de una dura derrota en Brasil por Copa Libertadores, para enfrentar al ‘Guapo’, el técnico apuesta a la vuelta de Carlos Izquierdoz, que volverá a las canchas tras superar rápidamente la ruptura de la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo, por el cual fue operado.

Además, Boca contará con la vuelta del central Jorge Figal, quien se recuperó de su desgarro y está en óptimas condiciones para volver. Por otro lado, entre los 24 jugadores no está Agustín Rossi, que se recuperó de desgarro en el aductor derecho, no está en la lista porque el cuerpo técnico lo piensan para el choque por Libertadores frente a Always Ready.

Por el lado de los dirigidos por Marcelo Gallardo, que vienen de una victoria copera a Colo Colo que lo dejo puntero en su grupo, la apuesta será por el experimentado central Javier Pinola, quien luego de una distensión en el bíceps femoral derecho que sufrió el 15 de abril, dirá presente en el banco de suplentes para visitar al equipo de Junin.

El Muñeco sabe de la complejidad del próximo encuentro frente al Verde y citó a todos los titulares: Julián Álvarez, Matías Suárez, Enzo Pérez, Esequiel Barco, Enzo Fernández, Paulo Díaz, Franco Armani y más... El plantel sabe que, de conseguir un triunfo, se metería en los cuartos de la copa nacional, y podría enfocarse de lleno en la copa internacional y principal objetivo.

Los futbolistas viajarán a Junín el mismo sábado luego del desayuno, y si bien faltan dos días para el encuentro, el DT todavía no tiene el equipo en mente, el cual podría tener algunos cambios, aunque no muchos porque después el próximo partido es el jueves (ante Fortaleza) y la idea es adelantar la clasificación a cuartos.