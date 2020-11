Thelma Fardin hizo un polémico posteo sobre Maradona

La actriz que es una de las pioneras del feminismo por su caso contra Darthes se despidió de Maradona con una foto de uno de sus recordados goles. En la imagen de Instagram expreso “A Dios”.

Renglón posterior indicó "Vengan ahora las críticas porque si soy feminista no puedo postear esto. Gente, el feminismo es liberación, no rendirles cuentas a ustedes”. Del mismo modo intervino acotando que “El fútbol de Diego me maravilló la vida entera ¿Ustedes tienen todo resuelto en este cambio de paradigma?".

"Este gol es la contradicción en sí misma. Qué agotador que la lupa nos la pongan a nosotras, ¿calladitas y sin opinar les gusta más? Entre nosotras eso no, compas” fue lo que acotó la actriz.

Del mismo modo puntualizó “Yo estoy en lugares en los que creo que tengo que estar día a día, no vengan con su militancia de redes sociales, que esa es fácil e igual de conservadora que los paradigmas bajo los que nos criaron”. Su comentario hizo que miles de seguidores cuestionaran que admirara a alguien como Diego por las acusaciones de violencia de género.